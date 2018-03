Italia-Argentina, amichevole calcio: data programma, orario e tv. Come seguirla in tempo reale

L’Italia affronterà l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester in un’amichevole prima dei Mondiali. Gli azzurri se la dovranno vedere contro l’Albiceleste il prossimo 23 marzo: scontro di assoluto prestigio per la nostra Nazionale contro Messi e compagni. Quattro giorni dopo l’Italia sarà impegnata nuovamente in Inghilterra, ma al Wembley Stadium di Londra, per sfidare i padroni di casa in un’altra amichevole di lusso.

I nostri ragazzi non hanno mai giocato nell’impianto che ospita le gare casalinghe del Manchester City. Si tratterà del quindicesimo scontro contro i sudamericani (6-5-3 il record), l’ultimo precedente risale al 14 agosto 2013 (2-1 per l’Argentina a Roma).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, amichevole primaverile a Manchester. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

20.45 Italia-Argentina