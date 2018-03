Hockey prato, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: c’è posto per 12 squadre!

Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’hockey su prato. Saranno in programma due tornei (uno maschile, uno femminile) a cui parteciperanno 12 squadre (per sesso). Ogni formazione sarà composta da 16 atleti.

QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO ALLE OLIMPIADI?

PAESE ORGANIZZATORE: Giappone

CAMPIONATI CONTINENTALI: Le Nazionali vincitrici dei cinque campionati continentali si qualificheranno alle Olimpiadi. Gli eventi in considerazione sono: Africani 2019, PanAm 2019, Giochi Asiatici 2018, Europei 2019, Oceania Cup 2019. Se il Giappone dovesse vincere i Giochi Asiatici, un posto ai Giochi verrà assegnato tramite i successivi eventi di qualificazione.

EVENTI DI QUALIFICAZIONE: Assegneranno gli ultimi 6 posti a disposizione e vi potranno partecipare 12 squadre.

– Le prime quattro della Hockey Pro League 2019

– Le prime due dei tre gironi delle Hockey Series Finals 2019

– Le prime due del ranking mondiale rimaste fuori dai criteri precedenti.

– ATTENZIONE: se tra queste 12 squadre ci dovessero essere delle formazioni già qualificate ai Giochi allora lasceranno il posto alle squadre meglio piazzate nel ranking mondiale.

Come funzionano gli eventi di qualificazione? Si giocheranno match di andata e ritorno. Le 12 ammesse verranno sorteggiate in questo modo: le prime tre del ranking contro le ultime tre; quarta, quinta e sesta contro settima, ottava, nona. Naturalmente le 6 vincitrici si qualificheranno ai Giochi.

Se il Giappone dovesse vincere i Giochi Asiatici, allora saranno 14 le squadre che parteciperanno a questi eventi di qualificazione e verranno assegnati 7 posti contro i 6 originari.















(foto FIH)