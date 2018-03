Ginnastica, la classe 2005 all’arrembaggio: tutte le nuove tesserate della FIG. L’Italia con 3 azzurrine!

Diverse ragazze del 2005 hanno ufficialmente ottenuto il tesserino per poter competere in ambito internazionale. Si tratta della nuova leva verde che, a 12 anni compiuti, è entrata nel database della FIG. Tanti i nomi interessanti tra cui anche quelli di tre italiane che gli appassionati conoscono bene vista la loro apparizione nelle competizioni nazionali.

Giulia Messali, tesserata per l’Estate 83 di Lograto, e India Bandiera (in forza alla Olos Gym 2000 di Roma) si erano già messe in mostra durante gli Internazionali di Combs La Ville disputati lo scorso autunno (quelli dominati da Angela Andreoli). La bresciana ha gareggiato anche due settimane fa in Serie A con il body della sua società e ha ben figurato considerando anche la sua giovane età. Veronica Mandriota, nata a Monopoli (Bari), milita invece per la Brixia Brescia e ha già ottenuto importanti risultati tra le L4 oltre ad aver partecipato al Trofeo di Jesolo nel 2017.