Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – L’esordio dell’Italia! Lara Mori ed Elisa Meneghini a Doha, nella tana dei Mondiali

L’Italia è pronta per il suo debutto internazionale in questo 2018: dopo i trionfali International Gymnix con la formazione juniores, ora tocca alle grandi mettersi in luce fuori dai nostri confine e muovere i primi passi in un’annata che culminerà con i Mondiali di Doha a fine ottobre. E proprio per testare gli attrezzi e l’Arena in cui si disputerà la rassegna iridata, Enrico Casella ha deciso di spedire Lara Mori ed Elisa Meneghini nella capitale del Qatar dove dal 21 al 24 marzo si svolgerà una tappa della Coppa del Mondo riservata alle singole specialità.

Il circuito minore, giunto alla quarta prova (dopo quelle di Cottbus, Melbourne e Baku pochi giorni fa), è il modo migliore per testare la gamba dopo la prima tappa della Serie A e per guardare con ottimismo ai prossimi grandi appuntamenti. Bisognerà prendere le misure con l’Aspire Academy Dome e con i materiali della Spieth: non servirà il risultato a tutti i costi ma bisognerà tornare a casa con buone sensazioni e dopo aver dato positive impressioni alla giuria. Ci affidiamo a due veterane che stanno attraversando due momenti un po’ diversi: Lara Mori è in grande palla, è reduce dalle Finali conquistate agli Europei e ai Mondiali, si è ben rimessa da qualche problemino fisico avuto durante le festività natalizie e ha già dato prova di grande solidità ad Arezzo con un ottimo corpo libero; Elisa Meneghini deve invece risalire la china dopo aver un po’ rallentato nel 2017 ma ora sembra essere sulla strada giusta e il ritorno del teso avvitato alla trave è già stato un ottimo indizio.

La toscana e la comasca hanno tutte le carte in regola per potersi esprimere nel migliore dei modi e per tenere in alto la bandiera dell’Italia che ha iniziato al meglio la stagione con la mirabolante classe 2003. Le azzurre saliranno su tutti gli attrezzi ad eccezione del volteggio: l’obiettivo è quello di qualificarsi al maggior numero possibile di Finali per poi giocarsi il tutto per tutto. Lara punterà soprattutto al corpo libero, Elisa si concentrerà soprattutto sulla trave. Non mancherà la concorrenza con alcuni nomi importanti: le francesi Marine Boyer, Melanie De Jesus e Louise Vanhille, le russe Eleonora Afanaseva e Uliana Perebinosova, le cinesi Jinru Liu, Qi Li e Siyu Du, le belghe Nina Derwael, Rune Hermans e Axelle Klinckaert, le giapponesi Nagi Kajita e Yuki Uchiyama, l’infinita Oksana Chusovitina.