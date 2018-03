Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere. Dopo le Finali ai Mondiali si sogna il colpaccio

Lara Mori è pronta per fare il suo esordio in Coppa del Mondo. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di Doha (21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in particolar modo al corpo libero dove ha eseguito un ottimo esercizio.

La 19enne vuole sicuramente proseguire sulle orme della passata annata, culminata con la disputa delle Finali al corpo libero sia agli Europei che ai Mondiali. Il 2017 aveva rappresentato l’anno della svolta per questa ginnasta, esplosa definitivamente anche sui massimi palcoscenici e ora desiderosa di replicarsi. I problemi fisici avuti durante le festività natalizie sono stati superati e Lara Mori ha tutte le carte in tavola per fare la differenza all’Aspire Dome della capitale del Qatar dove tra sette mesi si disputeranno i Mondiali: testare gli attrezzi in vista della rassegna iridata a cui vuole sicuramente partecipare (sarebbe la quarta consecutiva dopo Nanning, Glasgow e Montreal) rappresenta un’occasione molto importante e stuzzicante.

L’azzurra si esibirà alle parallele, alla trave e al corpo libero. Proprio al quadrato si giocherà le chance più importanti, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante che le permetta di guardare al futuro con ancora più ottimismi. Sembra essere la favorita della vigilia ma attenzione alle giapponesi Kajita e Uchiyama, alle cinesi Li e Liu, alle russa Afanaseva e Perebinosova, alle francesi Vanhille e Boyer. E ricordiamo che, a partire dal prossimo anno, la Coppa del Mondo di specialità assegnerà punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Lara può iniziare a prendere le misure, il circuito delle specialità può essere una strada importante per coronare il sogno a cinque cerchi sfumato a Rio 2016.