Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini e Lara Mori in lotta per il podio a Doha, oggi a caccia delle medaglie

Giornata conclusiva per la tappa di Doha valida per la Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista con Lara Mori ed Elisa Meneghini che saranno impegnate nella Finale al corpo libero: entrambe hanno le carte in regola per puntare al podio. Ci si aspetta tanto soprattutto dalla toscana, già finalista agli Europei e ai Mondiali, che punta a migliorare il quinto posto ottenuto in qualifica dopo gli errori commessi ieri sugli staggi. Elisa Meneghini ha stampato il terzo punteggio l’altro giorno e vuole inseguire una medaglia importante in ottica futuro.

Le nostre due veterane, in lotta anche per la convocazione ai Mondiali che si disputeranno proprio nella capitale qatarina tra sette mesi, se la dovranno vedere con un parterre molto interessante guidato dalla sorprendente britannica Teja James e dalla belga Rune Hermans ma attenzione a non sottovalutare nemmeno la giapponese Nagi Kajita e la cinese Jinru Liu, altri volti importanti di un parterre impreziosito anche dalla nordcoreana Su Jong Kim e dalla belga Axelle Klinckaert. Elisa Meneghini era attesa anche alla trave ma purtroppo ha sbagliato in qualifica e dunque addio sogni di gloria sui 10cm.













(foto Federginnastica)