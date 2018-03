Filippo Magnini-Giorgia Palmas: nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa parte del passato

Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas.

La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, dunque, la nuova “fiamma” di Re Magno. Il settimanale “Chi” ha immortalato i due prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera a cena. Al momento non ci sono né conferme e né smentite ma le foto e anche il “Mi piace” di lui a lei su Instagram potrebbe essere un ulteriore indizio. Staremo a vedere, di sicuro Magnini non potrà lamentarsi riguardo alla compagnia…













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Filippo Magnini