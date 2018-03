F1, Toto Wolff: “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes”. Il matrimonio vincente proseguirà

Lewis Hamilton sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato Toto Wolff, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo giusto. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e non c’è motivo di pensare che non arriverà presto il rinnovo. Lewis ha una buona mentalità, l’ho visto tornare forte dall’inverno“. Hamilton guida la Mercedes dal 2013 e ha già vinto tre titoli mondiali che si aggiungono a quello conquistato con la McLaren in precedenza.













FOTOCATTAGNI