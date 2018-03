F1, Test Barcellona 2018: risultati 9 marzo. Kimi Raikkonen stampa il miglior tempo, Alonso lo insegue! Hamilton super sul passo gara

Sono terminati i test di F1 a Barcellona. Sul circuito spagnolo si sono conclusi gli otto giorni di prove che precedono l’inizio del Mondiale previsto per il 25 marzo con il GP di Australia. Il miglior tempo di oggi è stato siglato da Kimi Raikkonen che ha spinto la sua Ferrari in 1:17.221 con gomma hypersoft. Il finlandese ha sfruttato al meglio la mescola più morbida offerta dalla Pirelli e ha messo in fila tutti i rivali fin dal mattino dopo aver comunque già dato importanti segnali in precedenza con le supersoft.

Nel pomeriggio il finlandese si è concentrato su una simulazione di gara caratterizzata da cinque stint in cui ha ottenuto dei positivi segnali in vista del campionato. Il passo gara è ottimo ma leggermente inferiore rispetto a quelle delle inferocite Mercedes che sulle medie hanno dato un segnale a tutta la concorrenza: Lewis Hamilton in mattinata e Valtteri Bottas nel pomeriggio hanno spinto a fondo le loro Frecce d’Argento. A Maranello bisognerà lavorare ancora per rimanere in scia agli avversari ma il gap è davvero ridotto, a Melbourne si preannuncia grande battaglia. Per la cronaca il Campione del Mondo è soltanto undicesimo nella classifica dei tempi (1:19.464 su supersoft) mentre il compagno di squadra finlandese è sesto (1:18.852 sulle medie).

Secondo tempo di giornata per Fernando Alonso che, dopo i problemi avuti in mattinata, si è letteralmente scatenato nell’ultima mezzora con le hypersoft e ha ottenuto un rilevante 1:17.784 al volante della sua McLaren precedendo la Renault di Carlos Sainz (1:18.092, hypersoft) e la Red Bull di Daniel Ricciardo (1:18.327 sulle supersoft).

DRIVER TEAM TIME 1 Raikkonen Ferrari 1m17.221s 2 Alonso McLaren 1m17.784s 3 Sainz Renault 1m18.092s 4 Ricciardo Red Bull 1m18.327s 5 Grosjean Haas 1m18.412s 6 Bottas Mercedes 1m18.825s 7 Hartley Toro Rosso 1m18.949s 8 Ocon Force India 1m18.967s 9 Leclerc Sauber 1m19.118s 10 Sirotkin Williams 1m19.189s 11 Hamilton Mercedes 1m19.464s 12 Stroll Williams 1m19.954s













FOTOCATTAGNI