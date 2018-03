F1, Test Barcellona 2018: quali piloti saranno in pista domani (9 marzo)? Kimi Raikkonen vuol chiudere nel migliore dei modi

Ultimo giorno di test sul tracciato del Montmeló (Spagna) per le monoposto del Mondiale di F1 2018 prima dell’inizio del campionato iridato in Australia il 25 marzo.

Un day-4 fondamentale per le squadre ed i team che dovranno incamerare più dati possibili e simulare tutte le possibili condizioni, pensando al time-attack ed ai long run. Al momento, in queste prove, nessuno dei top team ha girato con poca benzina a bordo ed è ipotizzabile che ciò non accadrà neanche domani. L’obiettivo di Mercedes, Ferrari e Red Bull, in particolare, sarà quello di accumulare sempre più chilometri per comprendere il funzionamento della vettura ed avere un’idea su quale strada da seguire per lo sviluppo.

La Ferrari chiuderà il proprio programma con Kimi Raikkonen che, sceso in pista ieri solo nel pomeriggio per un malessere, vuol recuperare il tempo perduto trovando confidenza con la SF71H. In Mercedes, come al solito, si riproporrà la staffetta Hamilton-Bottas mentre sulla RB14 ci sarà Daniel Ricciardo. Assisteremo a nuovi tempi record come oggi con Vettel, autore del nuovo primato del circuito? Staremo a vedere. Degni di menzione poi Robert Kubica e Fernando Alonso, alla guida di Williams e McLaren, tra gli osservati speciali di questa giornata di chiusura..

LA STARTLIST DEI PILOTI DEL 9 MARZO – TEST BARCELLONA 2018 F1

Mercedes: Lewis Hamilton/Valtteri Bottas

Ferrari: Kimi Raikkonen

Red Bull: Max Verstappen

Force India: Esteban Ocon

Williams: Robert Kubica/Sergey Sirotkin

Renault: Carlos Sainz/Nico Hulkenberg

Toro Rosso: Brendon Hartley

Haas: Romain Grosjean

McLaren: Fernando Alonso

Sauber: Charles Leclerc













