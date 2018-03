F1, Test Barcellona 2018: ottima Mercedes. Lewis Hamilton: “Ora la competizione…”

Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato fantastico uscire dai box e provare la sensazione delle gomme che vanno in temperatura, così come vedere aumentare il feeling con questa nuova vettura giro dopo giro. Finora mi sono trovato molto bene“.

Il britannico pensa già al Mondiale 2018: “Fosse per me andrei direttamente a Melbourne la prossima settimana, qui mi rompo un po’ perché manca l’adrenalina della competizione. Onestamente non ricordo come si era comportata la ‘diva’ lo scorso anno nel primo test, anche perché questa pista è stata riasfaltata e i riferimenti sono difficili. Fosse per me non riasfalterei i tracciati, perché gli asfalti più sono vecchi e più hanno carattere. Oggi mi sono piaciuti solo cinquanta giri, quando la pista è migliorata, ma è stato comunque positivo, non ho commesso errori e sono arrivato subito ad un buon ritmo, in una decina di giri. Sicuramente la prima impressione è di una monoposto più veloce rispetto a quella dello scorso anno, e questa è decisamente una sensazione positiva“.













FOTOCATTAGNI

roberto.santangelo@oasport.it