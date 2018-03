F1, Mondiale 2018: Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa

Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere.

Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno impressionato per la costanza di rendimento e l’affidabilità. La W09 infatti, nonostante le disavventure meteorologiche delle prime giornate (presenza della neve in pista), ha coperto 4841 km. Tenendo conto che durante il GP di Spagna vengono percorsi 307 chilometri, si può affermare che la monoposto di Stoccarda abbia completato la distanza di quasi 16 GP. Un comportamento impressionante abbinato anche all’ottimo sfruttamento delle mescole più dure rispetto ai rivali. Stella a tre punte che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, considerando tutte le variabili in gioco e non conoscendo con esattezza i carichi di benzina, aveva un vantaggio sulla Ferrari di mezzo secondo al giro.

Un aspetto tecnico importante è poi quello relativo al consumo di carburante. Secondo quelle che sono le indiscrezioni, la Mercedes pare avere anche in questo caso un vantaggio, potendo sfruttare al meglio il potenziale della vettura, specie nel confronto con la Rossa che, anche nel corso delle prove in Catalogna, ha evidenziato questa criticità.

Relativamente all’incidenza dei piloti, appare evidente che Hamilton, grazie al successo dell’anno scorso, è in uno stato psicofisico invidiabile. La sicurezza messa in mostra nelle dichiarazioni è la stessa che ha nel guidare una monoposto già ben settata rispetto all’anno scorso. Tra le mani del britannico questa macchina sembra un’astronave e le convinzioni del 4 volte campione del mondo alimentano il propulsore Mercedes di ulteriore potenza.

Il primo round australiano chiarirà ancor meglio gli equilibri in pista ma appare scontato come Lewis e la sua monoposto siano ancora una volta i favoriti.













