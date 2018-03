F1, Lewis Hamilton: “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male quando altri dicono di essere migliori di me”

Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte.

Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: “Sono in gara perché ho sempre amato correre ed è ancora così, ho una vita e devo viverla al massimo, stare seduto e sentire gli altri piloti che dicono che sono meglio di me non mi sta bene, assolutamente. Io ho già vinto quattro Mondiali ma ora penso solamente a quello che è appena iniziato, in testa ho solo quello“.

Lewis Hamilton spiega i motivi per cui è il migliore, secondo lui: “Ho dovuto andare lontano per essere migliore rispetto ai ragazzini che avevano tutto. Porto ancora con me la fame che ho avuto da bambino e penso che le persone contro cui gareggio non ce l’abbiano“.













FOTOCATTAGNI