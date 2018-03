F1, Lewis Hamilton: “Il rinnovo del contratto non è la priorità ma sto bene dove sono”

Lewis Hamilton, a meno di una settimana del Mondiale 2018 di F1 a Melbourne (Australia), continua a portare avanti la propria trattativa con Mercedes per il suo rinnovo. Manca ancora l’ufficialità ma si è ormai in dirittura d’arrivo.

“Abbiamo già iniziato a parlarne, ma non è la mia priorità in questo momento”, ha detto il campione del mondo in carica, come riporta Marca. “Io non rinnovo, quando gli altri lo vogliono. Lo farò quando tutto è pronto. La Ferrari? Il rosso è mio colore preferito, ma sto bene dove sono. La lealtà è un valore che mi ha insegnato mio padre, ho cambiato squadra solo due volte nella mia carriera, quindi non sono il tipo che lo fa con tanta frequenza”.

E poi sul suo essere in F1: “Non voglio smettere di correre in maniera prematura ma ora non so quando ciò accadrà”.













