F1 in tv, Mondiale 2018: come e su che canale guardare le gare in Diretta? Tutto su Sky, 4 GP in chiaro. E la Rai…

Il Mondiale di Formula 1 2018 sarà visibile solo su Sky. È questa la novità della prossima stagione, che scatterà questo weekend con il GP d’Australia. La piattaforma satellitare si è aggiudicata in maniera ancora più esclusiva i diritti per la trasmissione del Campionato del Mondo: 21 GP, tutti in alta definizione sul canale 208, e con la novità del 4K per i possessori del nuovo decoder Sky Q.

Le gare in esclusiva saranno 17 perché 4 saranno trasmesse in chiaro. Da TV8, il canale del digitale terrestre sempre di proprietà di Sky, che trasmetterà le restanti gare in differita. Un po’ come accade per il Motomondiale. Cosa trasmetterà la Rai allora? La Tv di Stato ha ottenuto i diritti solamente per la trasmissione in chiaro del GP d’Italia, il 2 settembre, vedendo quindi ridursi drasticamente il suo ruolo.

L’offerta di Sky, che naturalmente offrirà ai propri abbonati la possibilità di guardare le gare anche in streaming su Sky Go, è poi completata dalla Formula 2, le GP3 Series e la Porsche Supercup.

LE 21 GARE E IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE 2018 DI F1













