F1, GP Australia 2018: quando comincia il Mondiale? Programma, orari e tv

Nel weekend del 23-25 marzo scatterà il Mondiale 2018 di Formula Uno. Si parte con il GP Australia, una delle grandi classiche e ormai abituale apertura del campionato riservato alle vetture della massima classe. Sul circuito di Melbourne si incomincerà a fare davvero sul serio: dopo i test di Barcellona, le monoposto sono pronte per darsi battaglia a caccia del risultato di prestigio con l’obiettivo di iniziare la stagione del migliore dei modi.

Il primo weekend di primavera (nel nostro emisfero, in Australia curiosamente inizierà l’autunno) verranno messi in palio punti importanti in ottica classifica generale. Si profila un nuovo scontro diretto tra Ferrari e Mercedes: si dovrebbe ripartire dalla super sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, supportati rispettivamente da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Attenzione però anche alle agguerrite Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Come sempre nella giornata di venerdì si disputeranno due turni di prove libere da 90 minuti ciascuno, sabato l’ultimo turno di libere e le qualifiche, domenica la gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date e tutti gli orari del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Prevista anche la differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

VENERDI’ 23 MARZO:

02.00-03.30 Prove libere 1

06.00-07.30 Prove libere 2

SABATO 24 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

DOMENICA 25 MARZO:

06.10 Gara













FOTOCATTAGNI