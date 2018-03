F1, GP Australia 2018: programma, orari e tv. Novità rispetto al passato con i “10 minuti”. Il calendario completo

Nel weekend del 23-24 marzo si disputerà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La stagione dei motori inizia come da tradizione sul tracciato semicittadino di Melbourne e lo spettacolo è garantito: dall’altra parte del Pianeta, nel primo fine settimana di primavera (nel nostro emisfero), riparte il campionato della categoria più importante. I bolidi si stanno per accendere, si preannuncia una grande battaglia e uno spettacolo importante.

La rinnovata lotta tra Ferrari e Mercedes terrà banco con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton carichissimi al pari dei loro compagni Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. I test di Barcellona hanno dato delle risposte importanti ma soltanto il GP di Australia ci darà le risposte che ci aspettiamo. Max Verstappen vuole provare il colpaccio al volante della sua Red Bull.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Come sempre venerdì prove libero, sabato qualifiche, domenica la gara sulla distanza dei 58 giri. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 23 MARZO:

02.00-03.30 Prove libere 1

06.00-07.30 Prove libere 2

SABATO 24 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

DOMENICA 25 MARZO:

07.10 Gara

COME VEDERE IN TV E IN STREAMING IL GP DI AUSTRALIA 2018?

Il GP di Australia 2018 sarà trasmesso in diretta tv solo su Sky Sport F1: prove libere, qualifiche e gare saranno trasmessi integralmente sul canale a pagamento. Sono previste anche diverse repliche nel corso dell’intero weekend secondo questa scaletta:

Venerdì 23 marzo: ore 04.00 prove libere 1; ore 10.30, 14.00, 16.15, 18.00, 21.00 e 00.00 le prove libere 2.

Sabato 24: le qualifiche alle ore 09.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00, 00.00

Domenica 25: le repliche della gara saranno alle ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.30.

Previste anche le differite su TV8, in chiaro e gratis.

Sabato 24 marzo: qualifiche alle ore 17.00

Domenica 25 marzo: gara alle ore 19.00

Diretta streaming su OASport, DIRETTA LIVE scritta su OASport per tutte le prove libere, qualifiche, gara.













FOTOCATTAGNI