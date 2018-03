F1, GP Australia 2018: i set di gomme scelti per Melbourne. Mercedes aggressiva, Ferrari e Red Bull più ‘soft’

L’inizio del Mondiale 2018 di F1 è sempre più prossimo ed i team si stanno preparando al meglio per l’appuntamento di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino australiano (25 marzo) andrà in scena il primo spettacolo del Circus e le attese, come al solito, sono molte. Sarà ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari o la Red Bull saprà inserirsi? Se lo chiedono in tanti.

Di sicuro le prestazioni delle vetture saranno influenzate dal comportamento delle gomme. Nel corso dei test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento si sono dimostrate particolarmente prestazionali con le mescole più “dure” mentre la Ferrari, lavorando maggiormente con i compound più morbidi, ha fatto vedere ottime cose.

In questo senso la scelta fatta dalle due scuderie rivali, per il round dell’Albert Park, va un po’ in controtendenza rispetto a quanto è emerso nelle prove, almeno apparentemente. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, infatti, avranno a disposizione ben 9 treni di UltraSoft contro i 7 di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen. Tra gli stessi alfieri della Stella a tre punte differisce il numero di SuperSoft e Soft: Lewis avrà tre set di gomme a banda rossa contro i 2 di Valtteri mentre il finlandese avrà un treno di soft in più (3) rispetto ai 2 del teammate.

Perché questa scelta se la W09 è stata così veloce con il compound più “duro”? La risposta non è così difficile. In Mercedes, evidentemente, hanno deciso di provare maggiormente le gomme che hanno usato meno nel corso dei test catalani, avendo già buone indicazioni sulle altre tipologie di pneumatici menzionati. E’ probabile pertanto che fin dal venerdì vedremo scendere in pista le due vetture argentate, spesso, con le mescole a banda viola.

Duale il discorso per la Ferrari sulla scelta ma il medesimo sulla motivazione. La scuderia di Maranello potrà contare su più gomme soft e supersoft perché, pensando alla gara, vorrà comprendere il funzionamento delle stesse visto che, probabilmente, in Spagna le informazioni non sono stati sufficienti.

Aspettiamoci, dunque, un primo giorno di prove libere, in cui vedremo le due avversarie effettuare un lavoro diverso. Red Bull che segue in scia la Ferrari, avendo un treno di UltraSoft in più e lavorando proprio per massimizzare le prestazioni con mescole diverse da quelle più morbide. La battaglia strategica è già iniziata.













