Curling, Mondiali 2018: a Las Vegas l’Italia vuole sbancare alla roulette. Azzurri per una nuova magia

L’Italia vuole provare a sbancare la roulette di Las Vegas: nella città dell’azzardo si disputeranno i Mondiali 2018 di curling maschile e la nostra Nazionale proverà a essere una delle grandi protagoniste. Gli azzurri sono chiamati a un mezzo miracolo: sarà una rassegna iridata molto dura e impegnativa, dal 31 marzo all’8 aprile si lotterà colpo su colpo con tante corazzate del circuito internazionale.

La stagione per il momento è stata eccezionale con la qualificazione alle Olimpiadi Invernali e l’ottima figura fatta a PyeongChang dove durante il round robin abbiamo anche sconfitto gli USA che hanno poi vinto la medaglia d’oro. L’obiettivo degli azzurri è naturalmente quello di disputare un buon torneo e provare a lottare per l’ingresso tra le prime sei: accedere ai playoff non è nemmeno così impossibile per il nostro quartetto che ha delle buoni doti e che può crescere ancora. C’è però stato un cambio in formazione rispetto a quanto visto in Corea del Sud. Simone Gonin, infatti, non sarà della partita. Al suo posto la grande novità Fabio Ribotta, compagno di squadra dello skip Joel Retornaz. I colpi di Amos Mosaner saranno naturalmente decisivi visto che sarà lui a chiudere tutti gli end, si punterà poi sull’esperienza di Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer. Fare meglio del nono posto della passata edizione è quasi un obbligo.













(foto WCF)