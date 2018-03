Ciclismo, quando si svolgeranno le prossime Classiche di Primavera? Tutte le date, il programma e il calendario completo

Con la Milano-Sanremo, che si è disputata nella giornata odierna, si è aperta la stagione delle grandi Classiche di Primavera. Un viaggio che ricomincerà già venerdì con il GP di Harelbeke, seguito da Gand-Wevelgem e Dwars Door Vlaanderen, antipasto del Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Solo una settimana dopo, protagoniste le pietre della Francia e il Velodromo, per la Parigi-Roubaix, la regina delle classiche. La settimana successiva, sarà il turno del trittico delle Ardenne: Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, che di fatto chiuderà questo periodo della stagione. Tante opportunità per corridori anche diversi, per scrivere il proprio nome nella storia del ciclismo. Di seguito vi proponiamo il calendario completo delle gare più importanti che si svolgeranno tra il 23 marzo e il 22 aprile.

23 marzo Record Bank E3 Harelbeke

25 marzo Gand-Wevelgem in Flanders Fields

28 marzo Dwars door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre

01 aprile Ronde van Vlaanderen – Giro delle Fiandre

08 aprile Parigi-Roubaix

15 aprile Amstel Gold Race

18 aprile Freccia Vallone

22 aprile Liegi – Bastogne – Liegi













