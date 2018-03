Calcio a 5, 23^ giornata Serie A 2018: impresa Latina! Crolla la capolista Came Dosson, l’Acqua&Sapone torna a sognare la vetta

Si riapre la corsa per il primato della classifica del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. La capolista Came Dosson incappa in una pesante sconfitta tra le mura amiche contro l’Axed Latina, che non si scompone dinanzi al gol di Bellomo in avvio di gara e nella ripresa ribalta la partita con una zampata di Diogo e la doppietta di Battistoni. Una vera e propria sorpresa, dunque, che cambia le prospettive del finale di stagione anche nella corsa al vertice, dato che l’Acqua&Sapone Unigross archivia rapidamente la pratica contro il fanalino di coda Milano, prevalendo con un perentorio 0-3 con un gol di Bocao e due reti di Calderolli.

Ora gli abruzzesi sono ad appena un punto dalla Came, in attesa della sfida tra Lollo Caffè Napoli e Luparense, che andrà in scena lunedì 12 marzo alle ore 20.45, un match che potrebbe ulteriormente mutare lo scenario nelle prime posizioni. Il Pescara, intanto, strappa con i denti un punto importante contro il Real Rieti, attualmente quinto in classifica, al termine di un match spettacolare, concluso 3-3 grazie ad un gol di Ercolessi che risponde agli squilli di Esposito e Nicolodi.

Vittoria al cardiopalma, invece, per l’Italservice Pesaro, che consolida il suo piazzamento in zona playoff portando a casa i tre punti sul campo del Block Stem Cisternino a 2” dalla fine con un gol di Manfroi, autore di una doppietta determinante per le sorti dei marchigiani, che tallonano Rieti nella lotta per la quinta piazza. Prosegue, inoltre, la crisi del Feldi Eboli, che rischia di essere risucchiato in zona retrocessione dopo la sconfitta interna contro il Kaos Reggio Emilia, che espugna il PalaDirceu vincendo 2-5 e scacciando la paura di dire addio ai playoff dopo la penalizzazione di 8 punti in classifica. Si giocherà oggi, domenica 11 marzo alle ore 15.00, il match tra Lazio e IC Futsal, una sfida salvezza che potrebbe mescolare le carte in zona retrocessione. L’IC Futsal, in particolare, con una vittoria potrebbe escludersi dallo spareggio salvezza, menttendo Eboli nei guai.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 23^ giornata di Serie A:

Block Stem Cisternino-Italservice Pesaro 3-4

Came Dosson-Axed Latina 1-3

Feldi Eboli-Kaos Reggio Emilia 2-5

Lazio-IC Futsal (domenica 11 marzo, ore 15.00)

Lollo Caffè Napoli-Luparense (lunedì 12 marzo, ore 20.45)

Milano-Acqua&Sapone Unigross 0-3

Pescara-Real Rieti 3-3

CLASSIFICA

1 Came Dosson 47

2 Acqua&Sapone Unigross 46

3 Luparense 43*

4 Lollo Caffè Napoli 40*

5 Real Rieti 36

6 Italservice Pesaro 34

7 Kaos Reggio Emilia 33**

8 Pescara 31

9 Axed Latina 28

10 Feldi Eboli 23

11 Block Stem Cisternino 21

12 IC Futsal 21*

13 Lazio 13*

14 Milano 10

*una partita in meno

*8 punti di penalizzazione













Foto: Facebook Fabricio Calderolli