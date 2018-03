Boxe, Canelo Alvarez positivo al clenbuterolo! Il caso doping mette a rischio il match mondiale con Golovkin

Saul Alvarez è stato sospeso dalla commissione atletica del Nevada a causa di una positività al clenbuterolo riscontrata a metà febbraio. Il ribattezzato Canelo, forte peso medio messicano, dovrebbe combattere contro il kazako Gennady Golovkin nel match per il titolo mondiale ma ora l’incontro è a forte rischio. I due si erano già incontrati a settembre concludendo in perfetta parità e il 5 maggio è fissata la rivincita che mette in palio le cinture Ibf, Wba, Wbc.

La commissione del Nevada ha programmato un’udienza con Alvarez per il 10 aprile. La Golden Boy Promotions sostiene la tesi della contaminazione alimentare affermando che l’atleta si è sottoposto a 90 test in carriera e non è mai risultato positivo. Golovkin ha ironizzato sulla positività dell’avversario: “Non si tratta di carne messicana. Canelo bara“.