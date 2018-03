Biathlon, Coppa del Mondo Oslo 2018: Lukas Hofer è secondo nell’inseguimento! Vince Martin Fourcade, terzo Johannes Boe

Lukas Hofer rompe la maledizione. Lo ha cercato a lungo quest’anno e nell’inseguimento di Oslo Holmenkollen è finalmente riuscito a trovare il podio che mancava. L’altoatesino ha chiuso la gara al secondo posto, inserendosi tra i due marziani Martin Fourcade, vincitore, e Johannes Boe, terzo. Una gara magistrale per conduzione tattica, con la consueta solidità sugli sci (quarto tempo) e la concentrazione al poligono, dove ha sottratto qualcosa alla velocità in nome della precisione.

Hofer ha infatti chiuso con un solo errore, giunto sul primo bersaglio del primo poligono, quando ha avuto l’unica incertezza. Il resto è stato in discesa, se così si può dire: dal quinto posto della partenza Lukas piano piano ha recuperato terreno da chi lo precedeva, rimanendo in lotta per il podio fino al quarto poligono. In lotta per la vittoria c’erano il solito Martin Fourcade e il norvegese Henrik L’Abée-Lund, vincitore della sprint. Il francese è stato implacabile (dopo un errore nella terza serie che aveva riaperto la contesa), mentre lo scandinavo ha rischiato e sbagliato due volte, finendo dietro. Si è aperta così una chance che Hofer si è preso a piene mani, unico del terzetto che inseguiva ad uscire con lo zero.

Fourcade ha così vinto in maniera agevole nell’ultimo giro, raggiungendo il successo numero sette della stagione, che lo avvicina ancora di più al successo in Coppa del Mondo. Anche grazie al secondo posto di Hofer (+18″), miglior piazzamento in questo format di gara, che ha preceduto sul traguardo Johannes Boe (+32″), il quale dopo l’errore all’ultima serie (quattro in totale) ha tentato la rimonta disperata nell’ultimo giro (miglior tempo sugli sci, 1 centesimo meglio di Fourcade) ma senza riuscirci.

Ai piedi del podio il russo Maxim Tsvetkov (+42″), unico dei piazzati in top ten a chiudere con lo zero, davanti a L’Abée-Lund (+45″2), che ha quindi chiuso in quinta posizione, e all’austriaco Simon Eder (+45″). Settimo il russo Anton Shipulin, che è stato per tutta la gara in linea con Hofer ma all’ultimo poligono ha commesso l’unico errore della sua gara, pagato a caro prezzo.

Tre errori dopo lo zero iniziale e 22° posto per Dominik Windisch, che partiva indietro. Discreto, invece, Thomas Bormolini: ha chiuso la gara al 50° posto con 2 errori e il quarto tempo nel range time (meglio anche di Johannes Boe). Peccato, però, per la prestazione sugli sci (54° tempo).













Foto: Nicolò Persico