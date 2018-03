Badminton, i tornei della settimana (5-11 marzo). La squadra giapponese domina in Germania

Tra i tornei svolti nella settimana internazionale del badminton, il più importante era certamente l’Open di Germania disputato a Mülheim an der Ruhr, di categoria HSBC BWF World Tour Super 300, con montepremi di 150000 dollari americani. Dominio della squadra giapponese, che conquista tre titoli su cinque.

Di seguito i risultati delle finali:

Doppio femminile

Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA (Jpn,3) b. HUANG Dongping / YU Zheng (Chn) 18-21, 21-14, 21-6

Doppio misto

GOH Soon Huat / Shevon Jemie LAI (Mys) b. Niclas NOHR / Sara THYGESEN (Den) 21-14, 22-20

Singolare femminile

Akane YAMAGUCHI (Jpn,1) b. CHEN Yufei (Chn,4) 21-19, 6-21, 21-12

Singolare maschile

CHOU Tien Chen (Tpe,4) b. NG Ka Long Angus (Hgk,6) 21-19, 18-21, 21-18

Doppio maschile

Takuto INOUE / Yuki KANEKO (Jpn,6) b. Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO (Ina,7) 21-16, 21-18

Negli Internazionali di Brasile, disputati a Foz do Iguazu, torneo di categoria International Challenge, con un montepremi di 25000 dollari americani, gioisce in particolar modo la formazione canadese, che porta a casa, anche in questo caso, tre titoli.

Di seguito i risultati delle finali:

Singolare femminile

Rachel HONDERICH (Can,1) b. Sabrina JAQUET (Sui,2) 21-15, 15-21, 21-14

Doppio misto

Evgenij DREMIN / Evgenia DIMOVA (Rus,1) b. Saurabh SHARMA / Anoushka PARIKH (Ind,2) 21-17, 21-14

Singolare maschile

Ygor COELHO (Bra,1) b. Sergey SIRANT (Rus,5) 21-18, 21-14

Doppio femminile

Rachel HONDERICH / Jamie SUBANDHI (Can / Usa) b. Jennie GAI / Jamie HSU (Usa) 21-15, 21-10

Doppio maschile

Jason Anthony HO-SHUE / Nyl YAKURA (Can,1) b. KONA Tarun / Saurabh SHARMA (Ind) 21-7 rit.













Foto: Pagina Facebook BWF

