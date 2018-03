Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decide tutto il ranking, in palio cinque titoli

Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il badminton. Si assegneranno cinque titoli: singolo e doppio per entrambi i sessi, doppio misto. Potranno partecipare 172 atleti (86 per sesso). Ogni Nazione potrà essere presente con massimo 16 atleti (8 per sesso di cui massimo 2 singolaristi e due doppi).

Questa è la distribuzione dei posti a disposizione per i vari eventi:

SINGOLARI: 38

DOPPI: 32 (16 coppie)

Naturalmente molti atleti parteciperanno sia ai tornei di doppio che a quello singolare e dunque si procederà con delle ricollocazioni.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020?

RANKING INTERNAZIONALE:

Il ranking internazionale aggiornato al 30 aprile 2020 definirà i 34 partecipanti ai tornei singolari e le 48 coppie per i tornei di doppio (16 femminile, 16 maschile, 16 misto). Dovrà essere presente almeno un atleta per ognuna delle cinque zone geografiche previste dalla Federazione Internazionale. Alcuni singolaristi parteciperanno anche ai tornei di doppio: verranno ripescati i migliori atleti, originariamente esclusi, tramite il ranking

PAESE ORGANIZZATORE:

Il Giappone avrà a disposizione due posti sicuri (nei tornei singolari). Se i suoi atleti dovessero qualificarsi sul campo allora si procederà a delle ricollocazioni (tramite il ranking).

TRIPARTITE COMMISSION:

Sono a disposizione 6 wild card (3 per sesso), sempre nei tornei individuali.













(foto pagina Facebook Marin)