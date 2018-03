Arrampicata sportiva, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: solo 20 posti, si gareggerà nella combinata!

L’arrampicata sportiva è una delle nuove discipline inserite nel programma a cinque cerchi: lo sport climbing farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono stati definiti i criteri di qualificazione per questa prima storica volta.

I due titoli (maschile e femminile) verranno assegnati attraverso la combinata, nuova specialità che rappresenta la fusione di boulder, lead e speed (si sommano i punti ottenuti nelle tre prove “storiche” e si forma una speciale classifica).

POSTI A DISPOSIZIONE: 20 per gli uomini, 20 per le donne. 18 saranno assegnati tramite le qualificazioni, 1 va di diritto al Giappone in qualità di Paese organizzatore (se i nipponici si qualificheranno direttamente allora si procederà con la ricollocazione), 1 verrà assegnato dalla Tripartite Commission (una wild card ai Paesi più piccoli).

MASSIMO DI ATLETI PER NAZIONE: 2 uomini e 2 donne. Se più atleti dello stesso Paese dovessero qualificarsi, i posti eccedenti verranno ricollocati.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020?

– Mondiali 2019. I primi sei atleti della classifica combinata staccheranno il pass per i Giochi. ATTENZIONE: i pass non sono nominali ma affidati alla Federazione d’appartenenza che deciderà poi chi convocare per i Giochi.

– Coppa del Mondo 2019. I due vincitori si qualificheranno alle Olimpiadi.

– Evento di qualificazione 2019. I migliori 20 atleti della classifica di Coppa del Mondo 2019 avranno a disposizione un evento speciale di qualificazione che assegnerà sei posti.

– Campionati Continentali 2020. I vincitori dei cinque campionati (Europa, Africa, Asia, Pan-Am, Ocenia) si qualificheranno a Tokyo 2020.

ATTENZIONE. Se uno o più atleti dovessero ottenere il pass in più eventi, allora si procederà con la ricollocazione e verranno ripescati gli atleti rimasti originariamente fuori.