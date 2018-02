Volley femminile, Serie A1 2018 – Conegliano ipoteca il primo posto, +6 su Novara! Show di De Kruijf a Modena, le Campionesse d’Italia perdono

Conegliano ha ipotecato il primo posto al termine della regular season della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere hanno infatti sconfitto Modena per 3-2 (24-26; 25-10; 22-25; 25-19; 15-13) nell’anticipo della 19^ giornata e ora hanno sei punti di vantaggio su Novara che è invece stata battuta da Casalmaggiore per 3-1 (25-23; 30-28: 15-25; 25-22).

Si tratta di un vantaggio estremamente confortante per le venete quando mancano soltanto tre turni al termine della stagione regolare: le Campionesse d’Italia hanno ormai alzato bandiera bianca anche se si dovrà ancora giocare lo scontro diretto. Prova di forza da parte delle ragazze di coach Santarelli che, sotto 2-1 al PalaPanini, hanno saputo rimontare e si sono imposte al tie-break trascinate da un’assurda Robin De Kruijf (autrice di 12 muri) e dalla solita Kimberly Hill (20 punti). Alle emiliane, sempre seste in classifica, non è bastata l’ottima Katarin Barun (25).

Novara ha ceduto sul campo di Casalmaggiore. Paola Egonu (20) e Celeste Plak (21) non sono bastate alle Campionesse d’Italia schiacciate dalle strepitose Martina Guiggi (19, 4 muri), Annie Drews (19, 3 stampatone) e Jovana Stevanovic (17, 5). Le ragazze in rosa operano uno scatto fondamentale in ottica salvezza e continuano a sognare i playoff, le piemontesi si fermano e lasciano volare Conegliano.

Monza batte Filottrano per 3-1 (25-9; 18-25; 25-22; 25-23) e sale al quarto posto in attesa dell’incontro di Busto Arsizio. Le brianzole continuano a sorprendere e festeggiano grazie soprattutto a Helena Havelkova (16), e Tori Dixon (14), da segnalare i 12 aces di squadra (5 di Micha Hancock) e i 12 muri (3 di Francesca Devetag). Le marchigiane ora sono davvero a un passo dalla retrocessione: molto dipenderà dai risultati di Bergamo e Legnano, comunque già lontane 4 punti.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 49 19 17 2. Novara 43 19 14 3. Scandicci 39 18 14 4. Monza 33 19 11 5. Busto Arsizio 32 18 10 6. Modena 30 19 11 7. Pesaro 26 19 8 8. Firenze 20 18 6 9. Casalmaggiore 20 18 5 10. Bergamo 15 18 6 11. Legnano 15 18 5 12. Filottrano 11 19 4













(foto Ettore Griffoni)