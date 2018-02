Volley femminile, Serie A1 2018 – 20^ giornata: Conegliano per vincere la regular season, Novara insegue

Dopo la Final Four della Coppa Italia, torna la Serie A1 di volley femminile con la 20^ giornata: terzultimo turno per il campionato in rosa che potrebbe già definire alcune posizioni in classifica. Conegliano è in testa e va a caccia di una vittoria che chiudere i conti in ottica primo posto in regular season. Le Pantere, reduci dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia, devono ripartire prontamente ma si troveranno di fronte la quotata Scandicci: super sfida per Hill, Bricio, Fabris e compagne contro le quotate toscane, trascinate da Haak e in piena lotta per la seconda piazza.

Il secondo posto dovrà infatti essere difeso da Novara: le Campionesse d’Italia, reduci dal trionfo in Coppa Italia e dal fondamentale successo contro il Fenerbahce in Champions League, giocheranno l’anticipo contro la sempre più sorprendente Monza, remake della semifinale di sabato scorso. Nuova sfida tra Paola Egonu e Serena Ortolani. Riflettori puntati sulla zona retrocessione con due incroci fondamentale: Filottrano-Bergamo e Casalmaggiore-Legnano potrebbero già definire chi dovrà dire addio al massimo campionato. A completare il programma gli incroci Firenze-Modena (le toscane inseguono i playoff, devono vincere per respingere l’assalto di Casalmaggiore) e Pesaro-Busto Arsizio, settima contro quarta.

SABATO 24 FEBBRAIO:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Team Monza

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

17.00 Lardini Filottrano vs Foppapedretti Bergamo

17.00 Il Bisonte Firenze vs Liu Jo Nordmeccanica Modena

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci

17.00 Mycicero Volley Pesaro vs Unet E-Work Busto Arsizio

17.00 Pomì Casalmaggiore vs Sab Volley Legnano













(foto Pier Colombo)