Tennistavolo, Europe Top 16 Cup 2018: Dimitrij Ovtcharov e Li Jie per il back-to-back

Sarà una sfida di livello mondiale, soprattutto quella in campo maschile, quella che sabato e domenica vedrà fronteggiarsi a Montreux, in Svizzera, nella “Europe Top 16 Cup” i migliori interpreti del tennistavolo europeo, tra uomini e donne. Proveranno a centrare uno storico back-to-back il tedesco Dimitrij Ovtcharov e la neerlandese Li Jie.

In campo maschile però ci si attende l’eterna sfida tra Ovtcharov ed il connazionale Timo Boll, rispettivamente numero 1 e 3 delle classifiche mondiali: non mancheranno per i due teutonici le insidie, come ad esempio il transalpino Simon Gauzy, numero 9 al mondo e terzo lo scorso anno, oppure il classe 1990 russo Aleksandr Shibaev, secondo a sorpresa nella scorsa edizione. Occhio però al bielorusso Vladimir Samsonov, che alla soglia delle 42 primavere vuole ancora dire la sua in campo internazionale.

In ambito femminile il livello è leggermente più basso, nel senso che la campionessa in carica, Li Jie, è la numero 14 al mondo, ed è la migliore nel ranking di tutte le partecipanti. Dovrà guardarsi dall’ungherese Georgina Pota, dalle teutoniche Petrissa Solja e Sabine Winter, rispettivamente seconda e terza lo scorso anno, ma anche dalla rumena Elizabeta Samara. In rampa di lancio l’altra rumena, Bernadette Szocs, giovane classe 1995, che potrebbe davvero sorprendere.

Sabato 3 sono in programma ottavi e quarti dei due tabelloni, mentre domenica 4 si svolgeranno semifinali e finali.













Foto: Profilo Facebook Timo Boll

roberto.santangelo@oasport.it