Tennis: Sara Errani nel tabellone principale dell’Oracle Challenger Series. Sconfitta Claire Lu in tre set

Missione compiuta per Sara Errani. L’azzurra ha centrato la qualificazione al main draw dell’“Oracle Challenger Series”, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella finale delle ‘quali’, la 30enne romagnola, attualmente numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone (qualificazioni), ha superato in tre set (6-3 3-6 6-3), in un’ora e cinquanta minuti di gioco, la statunitense Claire Lu, numero 236 WTA. Un match dall’andamento altalenante nel corso del quale la Errani è stata costretta a cedere il proprio servizio più volte, riuscendo però ad essere assai incisiva alla risposta ed ottenendo il successo finale.

Diventano così due le rappresentanti del Bel Paese al via nel WTA stelle e strisce: Francesca Schiavone, numero 73 del ranking mondiale e sesta testa di serie, è stata sorteggiata al primo turno contro la belga Yanina Wickmayer, numero 117 Wta. Bilancio nettamente in favore di quest’ultima: 5 vittorie in altrettanti incontri.













Foto: profilo twitter Federtennis