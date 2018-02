Tennis, ATP Rotterdam 2018: strepitoso Andreas Seppi! Travolto Alexander Zverev in due set: è ai quarti di finale!

Strepitoso Andreas Seppi! L’azzurro ha battuto nettamente in due set Alexander Zverev nel secondo turno di Rotterdam. Un match davvero ben giocato, con l’altoatesino che ha messo in grande difficoltà il talentino della Next Gen fino a sconfiggerlo per 6-4 6-3. Un successo di prestigio, che riporta Andreas ai quarti di un 500, un bel premio dopo le difficoltà della scorsa stagione. Seppi troverà così il vincente del match tra Daniil Medvedev e Pierre-Hugues Herbert, in un quarto di tabellone in cui si trova anche Roger Federer, che ha vinto il suo incontro di primo turno contro il belga Ruben Bemelmans.

Seppi, che era entrato in tabellone come lucky-loser, è entrato in campo come al solito deciso e concentrato. Il match non era cominciato bene, con il break subito in apertura, ma è stato un episodio isolato perché è apparso subito chiaro che non fosse la serata di Zverev, troppo fallo. Dal 3-1, infatti, c’è stato un parziale di 4 game consecutivi da parte di Seppi, che si è portato avanti fino a servire per il match sul 5-3. Qui un po’ il “braccino”, un po’ un guizzo del tedesco, e l’azzurro ha perso la battuta, chiudendo poi 6-4 grazie ad un game disastroso da parte del suo avversario, con ben quattro errori gratuiti.

Un copione che si è ripetuto nel secondo set, dove è stato comunque Andreas l’unico a sfruttare le chance avute a disposizione. L’equilibrio è infatti durato qualche game, poi nel quinto c’è stata la svolta. Zverev era avanti 40-0 ma non è riuscito a chiudere, perdendo campo contro il dritto di Seppi, particolarmente profondo e preciso questa sera. L’azzurro ha così fatto il break e si è trovato, come nel set precedente, a servire sul 5-3. Sullo 0-30 si stava per rivivere lo stesso copione ma stavolta il braccio di Andreas non ha tremato, rimontando e chiudendo l’incontro. Uno scalpo importante per Seppi, che batte un top-5 per la quinta volta in carriera, ma che soprattutto conferma il suo ottimo avvio di stagione, dopo gli ottavi raggiunti a Melbourne.













Foto: profilo Twitter Australian Open