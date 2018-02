Sport invernali, tutti gli eventi di domenica 4 febbraio: programma, orari e tv

Ultima giornata di gare per gli sport invernali prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si disputano le ultime prove di Coppa del Mondo a una settimana di distanza dal grande appuntamento in Corea del Sud. In questa domenica 4 febbraio spazio alla seconda discesa libera femminile a Garmisch e allo snowboardcross a Feldberg, oltre che al salto con gli sci e alla combinata nordica. L’Italia si affida naturalmente a Sofia Goggia e a Michela Moioli.

Di seguito il programma dettagliato con tutti gli eventi e le gare degli sport invernali (sabato 3 febbraioo). Le gare saranno trasmesse su RaiSport e su Eurosport che manderà in onda anche le prove di salto con gli sci. DIRETTA LIVE su OASport generale e specifica per i vari eventi.

DOMENICA 4 FEBBRAIO:

04.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen HS134 a Hakuba (Giappone)

07.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen 10km a Hakuba (Giappone)

10.20 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, HS145 maschile a Willingen (Germania)

12.00 SNOWBOARDCROSS – Coppa del Mondo (maschile e femminile) a Feldberg (Germania)

12.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, discesa libera (femminile) a Garmisch (Germania)













