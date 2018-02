Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro

Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile.

Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Riccardo Bugari oggi scendevano in pista per giocarsi la quinta piazza coi giapponesi. Le motivazioni, dopo la mancata qualificazione alle semifinali, non potevano essere moltissime ma gli azzurri sono stati abili nel trasformare la tristezza di un risultato negativo in uno positivo: nipponici piegati e quinta piazza ottenuta.

Sfortuna vuole che, un po’ per imperizia e un po’ per inesperienza, il “rotellista” Bugari invada la corsia (quella riservata al riscaldamento degli atleti) sul rettilineo dell’arrivo e causi di fatto la squalifica. Skater di San Benedetto del Tronto sfortunato protagonista anche poco aver tagliato il traguardo, toccando involontariamente Tumolero e procurandogli un taglio sopra il piede. Non una giornata da incorniciare per lui.

Al di là di questi incidenti però ci sono degli aspetti positivi. Le prestazioni sul ghiaccio non sono state da buttar via e vista la giovane età dei tre italiani ci sono delle basi solide per costruire un futuro importante. Si sa perfettamente come Maurizio Marchetto, il ct di questa Nazionale, curi questa specialità e con il traino di un bronzo olimpico sui 10000 metri si può sperare di ottenere grandi risultati. Il tempo è dalla parte dei ragazzi del Bel Paese. Starà a loro dimostrarlo nelle prossime manifestazioni internazionali.













Foto: Fisi-Pentaphoto