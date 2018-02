Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile, l’Italia si gioca la quinta piazza

Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi.

Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per l’appunto, la Corea del Sud, la Norvegia e la Nuova Zelanda. Il terzetto composto da Koen Vermeij, Sven Kramer e Jan Blockhuijsen, secondo nei quarti di finale, molto probabilmente dovrà vedersela con i padroni di casa per centrare il massimo possibile. I coreani, infatti, miglior tempo delle batterie ed argento olimpico a Sochi 2014, hanno impressionato per il loro incedere sull’anello di ghiaccio asiatico dimostrando grande compattezza e solidità. Le due semifinali, dunque, in programma tra gli orange e la Norvegia e tra Seung-Hoon Lee, Jaewon Chung, Min Seok Kim e i neozelandesi non lascia troppo spazio alla squadra scandinava e oceanica. Ci si aspetta, dunque, un duello all’ultimo sangue sul filo dei centesimi e se i tulipani possono contare su una tradizione molto favorevole in questa specialità, altrettanto il pubblico di casa potrebbe trascinare la propria compagine oltre i propri limiti.

In casa Italia, dopo l’amaro sesto posto delle batterie a meno di mezzo secondo dal quarto posto utile per la qualificazione alla top4, Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari tornano in scena per confrontarsi con il Giappone nella finalina per il quinto posto. In palio, dunque, nessuna medaglia ma c’è la voglia di competere ai massimi livelli e concludere con un piazzamento prestigioso. Il gruppo giovane di Maurizio Marchetto, dopo la sorprende medaglia di Tumolero nei 10000, punta a mettersi in evidenza anche in questa specialità.













