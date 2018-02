Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i coreani favoriti nei 1000 metri, Yuri Confortola sogna le semifinali

La Gangneung Ice Arena tornerà protagonista domani nella giornata di gare dello short track nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), non soltanto grazie ai 1500 metri femminili con le nostre Arianna Fontana e Martina Valcepina. Ci sarà infatti anche l’atto conclusivo dei 1000 metri maschili (partendo dai quarti di finale) e la situazione non è di facile lettura stando ad osservare quanto è avvenuto nelle batterie di tre giorni fa.

I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, avranno comunque i favori del pronostico. L’oro iridato Yi-ra Seo ed il primatista del mondo del chilometro Dae Heon Hwang sono i due assi del mazzo sudcoreano senza però sottovalutare Lim Hyo-jun (oro a Cinque Cerchi nei 1500 metri). Caso curioso è che tutti e tre i coreani siano presenti nella prima heat insieme al “malcapitato” francese Thibaut Fauconnet e quindi, a meno di avanzamenti per penalità, uno degli asiatici resterà fuori dalle semifinali.

Di sicuro sarebbe una bella notizia per gli avversari che avrebbero un ostacolo in meno sulla loro strada. Pensiamo al canadese Charles Hamelin ed all’olandese Sjinkie Knegt. Il nordamericano si è reso protagonista di un’ottima prestazione nel corso delle heat stabilendo il nuovo primato olimpico di 1’23″407. L’orange, invece, vittorioso della batteria n.4 (1’23″823), è pattinatore scaltro che sa il fatto suo, in evidenza anche nel corso degli Europei di Dresda (Germania) dove ha dominato la scena con vittorie in tutte le specialità. Argento olimpico sul ghiaccio di PyeongChang nei 1500 metri, alle spalle del coreano Lim, il tulipano è tra quelli in grado di sorprendere.

In casa Italia la presenza di Yuri Confortola è già un premio alla dedizione ed al lavoro dell’azzurro ma pensare di passare il turno in una heat che lo vede con l’olandese Itzhak De Laat, il canadese Samuel Girard ed il giapponese Kazuki Yoshinaga è molto complicato. Ricordiamo che solo i primi due di ogni batteria avranno accesso al prossimo round per cui servirà una vera e propria impresa al 31enne nativo di Tirano.













Foto: Renzo Brico