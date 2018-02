Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: domani Arianna Fontana comincia il cammino nei 1000m. Sul ghiaccio anche Cynthia Mascitto

Domani ritorna sul ghiaccio Arianna Fontana. La valtellinese sarà impegnata non solo nella finale della staffetta, ma inizierà il proprio cammino individuale nei 1000 metri. Sono infatti in programma le batterie della distanza di mezzo, con le medaglie che verranno poi assegnate nella giornata di giovedì.

Una gara nella quale la portabandiera azzurra punta alle quarta finale in questa Olimpiade, dopo quelle ottenute nei 500 e 1500 metri e nella staffetta. La cosa più importante sarà quella di valutare la condizione di Fontana, apparsa senza energie nell’ultimo atto della lunga distanza. I due giorni di riposo sono stati fondamentali per recuperare le energie e ricaricare le pile in attesa degli ultimi sforzi.

I 1000 metri sono una gara che abbina sia velocità sia resistenza con molte pattinatrici che decidono di imporre già un buon ritmo fin dai primissimi giri. Arianna è nel gruppo delle outsider per una medaglia, anche perchè in Coppa del Mondo si è ben comportata solo a Shanghai dove ha chiuso in terza posizione, senza dimenticare l’oro ottenuto agli ultimi Campionati Europei.

Favorita numero uno la sudcoreana Choi Min Jeong, che ha dominato la finale dei 1500 metri. Attenzione anche alla canadese Kim Boutin, che è già salita sul podio per due volte in questa Olimpiade e cerca un incredibile ed eccezionale tris. Avrà sicuramente voglia di riscatto l’altra sudcoreana Shim Suk Hee, finora protagonista di un’edizione dei Giochi davvero deludente. Altre candidate ad una medaglia le solite olandesi Suzanne Schultin e Yara Van Kerkhof e la canadese Marianne St.Gelais. Ultima chance per salire sul podio per Elise Christie, che finora ha fallito tutti i suoi appuntamenti.

In casa Italia non ci sarà Martina Valcepina. La valtellinese sarà sostituita da Cynthia Mascitto, che fa dunque il suo esordio in maglia azzurra alle Olimpiadi. Una decisione che i tecnici hanno preso forse in chiave staffetta, cercando di far risparmiare ulteriori energie a Valcepina, che è un perno assolutamente fondamentale del quartetto azzurro.













