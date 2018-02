Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Arianna Fontana per sfatare l’ultimo tabù

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 9 al 25 febbraio il ghiaccio coreano si tingerà dei magici colori dei Cinque Cerchi per regalare emozioni e ovviamente medaglie a chi saprà eccellere. Nello short track, la portabandiera dell’intera spedizione Arianna Fontana guarda a questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang con gli occhi della tigre.

“Sono ancora affamata di successi come a Torino 2006“, le parole della campionessa valtellinese in una recente intervista concessa a Famiglia Cristiana, pensando al suo esordio nelle Olimpiadi di casa, quando i suoi anni erano appena 15. La sua determinazione e voglia di imporsi sono però le stesse anche perché un grande obiettivo da centrare c’è in questa rassegna: conquistare l’oro olimpico mancante e sfatare il tabù. Ebbene si, per una fuoriclasse di questo livello, il trionfo olimpico è la ciliegina su una torta, già di suo gustosissima coi seguenti “ingredienti”: 7 titoli europei allround, con l’ultimo ottenuto a Dresda (Germania), 5 medaglie olimpiche (1 argento, 4 bronzi), 15 mondiali (1 oro, 6 argenti e 8 bronzi) e 34 europee (20 ori, 9 argenti e 5 bronzi). Un forziere da “Zio Paperone” per l’Angelo Biondo, con il metallo citato da inserire.

Ne ha le possibilità Arianna, reduce, come detto, dal trionfo continentale condiviso con la sua compagna di squadra, Martina Valcepina, seconda nella classifica generale. L’aggressività sul ghiaccio ed il riuscire ad essere competitiva, pur non al top della condizione, è la dimostrazione di un’atleta di altissima levatura. Una skater che, come ammesso da lei stessa, è riuscita a migliorarsi nel tempo anche grazie alle sconfitte.

Una lezione appresa dalla nostra n.1 dello short track, pronta a sfoderare tutte le sue armi nel momento clou. Certo, le rivali sono molto qualificate e le coreane, giocando in casa, metteranno sul ghiaccio qualcosa di più. Ma la Fontana è pronta, perché il sogno olimpico vuol tingersi d’oro e rendere queste tre settimane asiatiche uniche.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico