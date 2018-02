Sci di fondo, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il programma di giovedì 15 febbraio e le azzurre al via nella 10 km. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming

Dopo il meraviglioso argento di Federico Pellegrino nella sprint tc, il programma dello sci di fondo prosegue alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è infatti in programma la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli. L’Italia, anche in questa gara, cala un poker di atlete.

Sono state selezionate per questa prova Elisa Brocard, giunta 26a nello skiathlon, Sara Pellegrini, 35a nella stessa gara, Ilaria Debertolis, 49a sempre nello skiathlon, e Lucia Scardoni, che ha saltato la prova inaugurale, ma ieri ha chiuso al 24° posto la sprint in tecnica classica, venendo eliminata ai quarti di finale, dopo il 28° posto in qualifica.

La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport+HD dalle 07.30 di domani, giovedì 15 febbraio. Naturalmente sarà possibile vederla anche su Eurosport ed in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet (sia sul sito della Rai sia sul Player di Eurosport).

PROGRAMMA

Giovedì 15 febbraio ore 07.30

Sci di fondo – 10 km tl femminile con partenze ad intervalli

Diretta tv e streaming su RaiSport+HD ed Eurosport

Foto: Valerio Origo

