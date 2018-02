Sci alpino, Mondiali juniores 2018: Italia ai piedi del podio nel team event. Vince la Svizzera davanti a Norvegia e Austria

L’Italia si è fermata ad un passo dalla medaglia nel team event dei Mondiali Juniores di Davos. Gli azzurri hanno condotto una grande gara, ma nella small final che assegnava il bronzo sono stati battuti dall’Austria. Martina Peterlini e Alex Vinatzer hanno vinto le loro run, Lara Della Mea non è riuscita a fare altrettanto e nell’ultima frazione Giulio Zuccarini ha sbagliato a poche porte dal traguardo. Una vera beffa per il team italiano, rimasto quindi a secco e senza medaglie. Un risultato amaro che fa però ben sperare per il futuro.

Era stato un percorso notevole quello degli azzurri. Al primo turno si erano sbarazzati della Gran Bretagna, battendo successivamente il Canada. A fermare la corsa di Peterlini e compagni è stata la Svizzera, dopo un’altra sfida decisa all’ultima run. Il team elvetico si è quindi giocato la finale, battendo la Norvegia e aggiudicandosi l’oro.













Foto: Auletta – Pentaphoto/FISI