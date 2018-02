Rugby, i ranking mondiali aggiornati: la Nuova Zelanda precede l’Inghilterra in entrambe le graduatorie

Il Sei Nazioni di rugby non fa variare più di tanto i ranking mondiali, segno che quanto sta accadendo nel torneo della palla ovale rispecchia il reale valore delle squadre impegnate. La Nuova Zelanda è in testa in entrambe le classifiche in maniera importante, sempre davanti all’Inghilterra, poi le classifiche si diversificano. Si attesta in terza piazza, tra gli uomini, l’Irlanda, che si candida a vincere il torneo. L’Australia, quarta, è insidiata dalla Scozia, mentre il Sudafrica deve guardarsi al Galles. Al di sotto di queste prime sette squadre un abisso di quasi cinque punti, poi Argentina, Fiji e Francia, molto vicine tra loro, a completare la top 10. L’Italia è in 14a piazza ed un risultato positivo nelle ultime due partite la porterebbe, con molta probabilità, a scavalcare Tonga e, forse, anche la Georgia. Tra le donne terza è la Francia, che contenderà il torneo alle inglesi nel prossimo scontro diretto, appena davanti al Canada, poi un baratro di sette punti prima di trovare USA ed Australia, davanti ad Irlanda, Galles ed Italia, con le nostre rappresentanti in nona posizione, appena davanti alla Spagna

Classifica maschile al 26 febbraio 2018 (Top 15)

1 NUOVA ZELANDA 93.99

2 INGHILTERRA 89.38

3 IRLANDA 87.21

4 AUSTRALIA 85.49

5 SCOZIA 84.43

6 SUDAFRICA 83.81

7 GALLES 83.07

8 ARGENTINA 78.22

9 FIJI 77.93

10 FRANCIA 77.56

11 GIAPPONE 75.66

12 GEORGIA 73.46

13 TONGA 71.87

14 ITALIA 71.13

15 SAMOA 69.03

Classifica femminile al 26 febbraio 2018 (Top 15)

1 NUOVA ZELANDA 95.66

2 INGHILTERRA 92.68

3 FRANCIA 87.25

4 CANADA 86.31

5 USA 79.41

6 AUSTRALIA 78.68

7 IRLANDA 75.14

8 GALLES 74.33

9 ITALIA 73.13

10 SPAGNA 72.13

11 SAMOA 68.72

12 SCOZIA 68.59

13 SUDAFRICA 68.51

14 PAESI BASSI 64.17

15 PORTOGALLO 64.00













Foto: FIR (utilizzo editoriale)

