Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Montenegro 9-5. Il Settebello stacca già il pass per la Final Eight

Un grandissimo Settebello stacca il pass per la Final Eight di Europa Cup di pallanuoto maschile dopo solo due giornate del girone di Palermo: oggi l’Italia ha battuto per 9-5, in una sfida maschia e senza esclusione di colpi, il Montenegro e, in virtù del clamoroso pareggio tra Russia e Germania per 11-11, conquista in anticipo il primo posto nel girone. Nonostante la sconfitta odierna, al Montenegro domani basterà battere la Germania per passare alla fase finale della competizione.

Partita maschia, in virtù dei 14 falli gravi fischiati per parte, con tre espulsioni definitive per ciascuna formazione: il Settebello però non ha ceduto mentalmente agli avversari, che spesso hanno posto la sfida sulla provocazione. Nel primo quarto unico vantaggio balcanico sull’1-2, poi gli italiani raddrizzano il punteggio del parziale e nella seconda frazione si producono nell’allungo decisivo, scappando prima sul 4-2 e poi, a metà gara, sul 6-4.

Terzo quarto molto nervoso, dove fioccano falli, superiorità numeriche ed espulsioni definitive. Vidovic accorcia, ma sarà l’ultima marcatura dei nostri avversari: negli ultimi 11′ Del Lungo abbassa la saracinesca e per il Montenegro non ce n’è. Casasola riporta l’italia sul +2 prima dell’ultimo intervallo, poi, negli 8′ finali Echenique e Bodegas arrotondano il punteggio sul 9-5 finale e può scattare la festa in Sicilia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it