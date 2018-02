Olimpiadi PyeongChang 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 22 febbraio

Si prospetta un giovedì 22 febbraio intensissimo e senza tregua alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia.

SCI ALPINO

Ore 5.30, seconda manche slalom maschile

Poche chance per l’Italia in questa gara. Gli azzurri non sono mai saliti sul podio nell’attuale stagione di Coppa del Mondo. Stefano Gross, inoltre, si presenterà al via acciaccato dopo lo stiramento al gluteo rimediato martedì in allenamento. Si punterà quindi quasi tutto su Manfred Moelgg, veterano che sogna di chiudere la carriera con quella medaglia olimpica sempre sfuggitagli in passato. Pettorali alti per Riccardo Tonetti ed il giovane Alex Vinatzer, argento ai Mondiali juniores in questa disciplina e considerato un grande talento per il futuro.

Percentuali di medaglia

Manfred Moelgg: 15%

Stefano Gross: 1%

SCI ALPINO

Ore 7.00, seconda manche combinata alpina femminile

Sulla carta i primi due posti sembrano prenotati dall’americana Mikaela Shiffrin e dalla svizzera Wendy Holdener, due grandi slalomiste capaci di perdere pochi decimi in discesa dalle specialiste. In questa Olimpiade, tuttavia, non sono mancate le sorprese e nessuna gara come la combinata si presta ad un esito imprevedibile, soprattutto perché piazzata alla fine del programma a cinque cerchi, dunque con le energie ormai al lumicino per molte atlete. Sofia Goggia, dopo l’oro in discesa, dovrà superarsi in slalom per tentare una nuova impresa, anche se la bergamasca ha sempre fatto fatica tra i rapid gates. Purtroppo Federica Brignone non sarà al meglio dopo una botta rimediata al ginocchio. Attenzione a Marta Bassino: sa difendersi sia in discesa sia in slalom, pur senza eccellere in nessuno dei due segmenti di gara. Al via anche la veterana Johanna Schnarf.

Percentuali di medaglia

Sofia Goggia: 20%

Federica Brignone: 20%

Marta Bassino: 10%

Johanna Schnarf: 1%

BIATHLON

Ore 12.15, staffetta femminile

Schema tattico rischioso per l’Italia, che schiererà le sue migliori atlete nelle prime due frazioni: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. L’auspicio dei tecnici è che le azzurre possano consegnare il testimone virtuale a Nicole Gontier e Federica Sanfilippo in una posizione di classifica tale da consentire loro di poter sparare con maggiore tranquillità al poligono. Il rischio sarà quello di ritrovarsi nelle zone altissime della classifica fino a metà gara, salvo perdere terreno nel finale. Sarà cruciale il rendimento di Gontier: se riuscirà a limitare il numero di ricariche e, soprattutto, evitare il giro di penalità, allora la selezione tricolore potrebbe anche provarci per una difficile medaglia.

Percentuali di medaglia

Italia, 30%

SHORT TRACK

Ore 12.30, finale 1000 metri short track

Arianna Fontana chiude la sua Olimpiade da sogno con la distanza storicamente a lei meno congeniale. Molto dipenderà dalle motivazioni della valtellinese dopo l’oro nei 500 metri e l’argento in staffetta già conquistati. Servirà un’impresa per approdare in finale in una competizione dove le padrone di casa coreane punteranno a monopolizzare il podio.

Percentuali di medaglia

Arianna Fontana: 25%

federico.militello@oasport.it

