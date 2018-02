Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia, gli atleti più giovani e più vecchi: Roland Fischnaller il veterano, Laura Malsiner prima millennial

L’Italia si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con ben 121 atleti: si tratta della delegazione più numerosa della nostra storia, esclusa naturalmente quella di Torino 2006 quando eravamo Paese organizzatore. La nostra Nazione sarà presente in ben 14 sport sui 15 in programma (altro record). Non mancheranno i veterani e anche i giovanissimi.

Il più “vecchio” azzurro è Roland Fischnaller che ha compiuto 37 anni lo scorso 19 settembre: il nostro snowboarder sarà addirittura alla quarta partecipazione olimpica (2002, 2006, 2010 i precedenti mentre era mancato a Sochi 2014), non ha mai vinto una medaglia a cinque cerchi ma si è messo al collo quattro allori iridati. La più giovane è invece Lara Malsiner, saltatrice con gli sci nata il 14 aprile 2000: è l’unica minorenne della nostra spedizione ed è la prima Millennial che l’Italia schiererà a una Olimpiade (estive comprese).