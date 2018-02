Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i convocati e gli iscritti dell’Italia di tutte le discipline. Azzurri qualificati in 14 sport su 15!

L’Italia si presenterà con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dall’8 al 25 febbraio. Si tratta della delegazione più numerosa della nostra storia: un autentico record per quanto riguarda i Giochi tra neve e ghiaccio, eccezion fatta per l’edizione di Torino 2006 quando però gareggiavamo in casa. La nostra Nazione si è qualificata in ben 14 sport sui 15 inseriti nel programma a cinque cerchi: primato storico che ci proietta tra le grandi potenze mondiali, meglio di noi hanno saputo fare solo gli USA (oltre naturalmente alla Corea del Sud). Gli azzurri sono assenti soltanto nell’hockey per il resto daranno spettacolo ovunque e cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie con la speranza di tornare a conquistare il tanto agognato oro che manca ormai da otto anni (lo slalom di Giuliano Razzoli a Vancouver 2010).

L’Italia ha tutte le carte per mettersi in luce e non mancano le stelle che possono farci sognare nell’arco delle due settimane in Oriente. Il tricolore può sventolare anche sul pennone più alto, bisognerà crederci fino in fondo e dare davvero il massimo. Abbiamo tanti assi nella manica e diverse chance da sfruttare, possiamo salire sul podio in ben 14 giorni sui 16 in programma, ogni momento può essere quello buono per poter festeggiare e si spera per fare suonare l’Inno di Mameli che manca da troppo tempo nella manifestazione più importante per gli sport di neve e ghiaccio. Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 occhi puntati soprattutto su Sofia Goggia, Federica Brignone, Federico Pellegrino, Arianna Fontana e Martina Valcepina, Francesca Lollobrigida e Nicola Tumolero, il terzetto Fill-Paris-Innerhofer, Alessandro Pittin, Dominik Fischnaller.

Di seguito tutti i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e tutti gli azzurri iscritti alle varie discipline. Delegazione con maggioranza maschile, la Regione con il più alto numero di partecipanti è il Trentino Alto Adige.

CURLING (5):

Maschile: Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz.

PATTINAGGIO ARTISTICO (11):

Uomini: Marco Fabbri, Matteo Guarise, Ondrej Hotarek, Luca Lanotte, Matteo Rizzo

Donne: Anna Cappellini, Nicole Della Monica, Charlene Guignard, Carolina Kostner, Valentina Marchei, Giada Russo.

SPEED SKATING (9):

Uomini: Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Mirko Nenzi, Nicola Tumolero

Donne: Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi, Francesca Lollobrigida.

SHORT TRACK (7):

Uomini: Yuri Confortola, Tommaso Dotti.

Donne: Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Lucia Peretti, Martina Valcepina.

BIATHLON (10):

Uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch

Donne: Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

BOB (5):

Uomini: Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Francesco Costa, Simone Fontana, Mattia Variola

COMBINATA NORDICA (5):

Uomini: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier.

SCI FREESTYLE (4):

Uomini: Siegmar Klotz, Stefan Thanei.

Donne: Lucrezia Fantelli, Debora Pixner.

SALTO CON GLI SCI (6):

Uomini: Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam.

Donne: Evelyn Insam, Lara Malsiner, Manuela Malsiner, Elena Runggaldier.

SCI ALPINO (20):

Uomini: Emanuele Buzzi, Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Peter Fill, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer.

Donne: Marta Bassino, Federica Brignone, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, Johanna Schnarf.

SCI DI FONDO (15):

Uomini: Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Sergio Rigoni, Giandomenico Salvadori, Stefan Zelger.

Donne: Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Greta Laurent, Sara Pellegrini, Lucia Scardoni, Gaia Vuerich.

SKELETON (1):

Uomini: Joseph Luke Cecchini

SLITTINO (9):

Uomini: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rider, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Patrick Rastner, Ludwig Rieder.

Donne: Sandra Robatscher, Andrea Voetter

SNOWBOARD (14):

Uomini: Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Michele Godino, Alberto Maffei, Aaron March, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin.

Donne: Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.