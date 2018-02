Nuoto, Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero? La Divina iscritta alle Pro Series negli USA, giovedì in gara!

Federica Pellegrini è negli USA ed è pronta per tornare in gara. La Divina ha svolto un raduno in altura a Fort Lauderdale e giovedì è attesa in vasca ad Atlanta per la Pro Series USA, importante circuito a stelle e strisce.

La nostra Nazionale sta svolgendo una serie di allenamenti oltreoceano in modo da arrivare preparata all’estate che culminerà con gli Europei di Glasgow. Dunque giovedì vedremo all’opera la Campionessa del Mondo dei 200m stile libero e a sorpresa risulta essere iscritta proprio sulla sua distanza prediletta che aveva abbondato dopo il trionfo iridato di Budapest. Un’iscrizione fatta per rimescolare le carte oppure la rivedremo davvero in pista sulle 4 vasche? Sarebbe davvero un ritorno clamoroso, quello atteso da tutti gli appassionati e i tifosi che la vorrebbero rivedere nella sua gara, quella che l’ha consacrata e resa grande: ci ha ripensato negli ultimi mesi? Tra un paio di giorni ne sapremo di più.

Le starting list riportano la presenza di Federica Pellegrini anche sui 100m stile libero, sui 100m e sui 200m dorso. All’opera vedremo anche Sabbioni, Pizzini, Pezzato e Zofkova. Non mancano le grandi stelle internazionali tra cui Sarah Sjostrom ed Yuliya Efimova.













(foto Diego Gasperoni)