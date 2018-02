Nuoto: due vittorie per Federica Pellegrini nella Salento Swim Cup. Un bagno di folla ha accolto la campionessa di Spinea

E’ nelle acque salentine che Federica Pellegrini ha fatto il proprio esordio nei meeting italiani. La campionessa azzurra ha infatti scelto di essere presente a Calimera, in occasione del 2° Salento Swim Cup nella vasca da 25 metri della piscina Aquapool. Una partecipazione annunciata attraverso il suo profilo Instagram in una due giorni nella quale la veneta si è cimentata nei 100 stile libero e nei 100 dorso con risultati più che discreti. Un bagno di folla, è proprio il caso di dirlo, ad osservare le gare e lei ha risposto con due vittorie: 53″98 nei 100 stile libero e 59″50 nei 100 dorso. Due riscontri da prendere per quel che sono in un momento particolare di una stagione, nella quale, Federica interpreterà il 2018 in chiave più “rilassata”.













Foto: Diego Gasperoni