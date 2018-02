NBA 2018: Rockets, undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime, bene Celtics e Cavaliers

Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre più incisivo con 14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Ma a mettersi in mostra è anche Clint Capela, dominante sotto canestro con 25 punti (10/11 dal campo) e 11 rimbalzi, un vero fattore per i Rockets anche al cospetto di Karl-Anthony Towns, autore di 18 punti e 13 rimbalzi ma con appena il 40% al tiro.

Per una capolista che vince, un’altra sprofonda davanti al pubblico amico dell’Air Canada Centre. I Toronto Raptors cedono 119-122 all’overtime contro i Milwaukee Bucks, costantemente avanti ma raggiunti sul 110-110 praticamente sulla sirena dell’ultimo quarto da una schiacciata di Jonas Valanciunas, che approfitta di un errore di Khris Middleton dalla lunetta per pareggiare i conti. Ma è proprio Middleton a guidare la rimonta nell’overtime, mettendo a referto insieme a Jason Terry le due triple del sorpasso e dando il via alla cavalcata verso una vittoria che consolida il piazzamento dei Bucks in zona playoff. Splendida la prova di Giannis Antetokounmpo, autore di 26 punti e 12 rimbalzi, che vanificano i 33 punti di DeMar DeRozan.

I Boston Celtics, intanto, si avvicinano nuovamente alla vetta espugnando 98-110 il campo dei Detroit Pistons grazie al contributo della panchina, che mette a referto 65 punti, tra cui spiccano i 19 punti in 20 minuti per Daniel Theis, miglior marcatore davanti a Kyrie Irving con i suoi 18 punti. Sul fronte opposto, non bastano i 15 punti e 17 rimbalzi di Andre Drummond per contenere la furia dei Celtics, tornati alle calcagna dei Raptors nella Eastern Conference. I Cleveland Cavaliers, nel frattempo, restano sornioni al terzo posto, dominando sul campo dei Memphis Grizzlies, sconfitti 89-112 grazie alla superba difesa dei Cavs e all’ottima prova di Lebron James, in tripla doppia con 18 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

Emozioni a raffica anche nella sfida dello Smoothie King Center tra i Miami Heat e i New Orleans Pelicans, decisa all’overtime col minimo scarto (124-123) in favore dei padroni di casa. Jrue Holiday (29 punti) realizza il canestro della vittoria a 7”3 dalla sirena, prendendosi la scena e oscurando persino la prova fantascientifica di Anthony Davis, capace di mettere a referto 45 punti e 17 rimbalzi, mentre tra le fila degli Heat non bastano i 30 punti di Goran Dragic, autore anche del canestro che porta le squadre al supplementare.

I San Antonio Spurs, invece, cedono 122-119 contro i Denver Nuggets, che trovano un grande protagonista in Gary Harris, autore di 7 punti consecutivi nell’allungo decisivo dei padroni di casa, trascinati anche da un sontuoso Nikola Jokic, in tripla doppia con 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, mentre agli Spurs non bastano i 38 punti di LaMarcus Aldridge.

I Los Angeles Clippers, inoltre, superano 117-128 i Phoenix Suns con 30 punti e 12 rimbalzi di un superbo Tobias Harris (5/7 dall’arco dei 3 punti) e 35 punti di un altrettanto eccellente Lou Williams, che vanificano i 27 punti a testa di TJ Warren e Devin Booker, mentre i Portland Trail Blazers si tengono stretto un piazzamento in zona playoff vincendo 81-100 sul campo degli Utah Jazz con 24 punti di Damian Lillard e 26 di CJ McCollum.

I Washington Wizards, invece, incappano in un clamoroso tonfo ad opera degli Charlotte Hornets, che prevalgono 107-122 con 24 punti di Kemba Walker, rendendo inutili i 33 punti di Bradley Beal, unica luce tra le fila della quarta forza a Est, raggiunta ora dagli Indiana Pacers, che superano 116-93 gli Atlanta Hawks con 21 punti e 13 rimbalzi di Domantas Sabonis.

I Los Angeles Lakers, infine, con un eccellente prova corale (7 giocatori in doppia cifra) superano 124-102 i Dallas Mavericks, messi alle corde in particolare dalla tripla doppia di Julius Randle, autore di 18 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Ecco il riepilogo dei risultati della notte NBA:

Detroit Pistons-Boston Celtics 98-110

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 116-93

Washington Wizards-Charlotte Hornets 105-122

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 119-122 OT

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 120-102

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 89-112

New Orleans Pelicans-Miami Heat 124-123 OT

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 122-119

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 117-128

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 81-100

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 124-102













Foto: Facebook NBA