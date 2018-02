NBA 2018: passo falso per Golden State, Houston passeggia su Cleveland

Ben nove partite nella notte NBA che hanno regalato risultati anche inaspettati per la stagione regolare 2017-2018. Andando con ordine, probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato una lotta maggiore nello scontro diretto tra Houston Rockets e Cleveland Cavaliers: James Harden e compagni, invece, hanno inserito il turbo già nei primi due quarti, limitando l’attacco avversario per costruire un margine di vantaggio inattaccabile in vista della seconda metà di gioco. A fine match, oltre 30 punti di differenza, con il punteggio finale di 120-88 in favore di Houston e 22 punti di Chris Paul. Sconfitta per Cleveland, finalista NBA lo scorso anno, sconfitta anche per i Golden State Warriors, campioni in carica: sul difficile campo dei Denver Nuggets, Steph Curry e compagni hanno vissuto una battuta d’arresto che però non dovrebbe intaccare la loro stagione, anche se Houston, nella classifica della Western Conference, non è lontana. Nel corso di un match equilibrato, i Warriors sembravano addirittura in procinto di allungare nel terzo quarto, ma Denver è riuscita a respingere l’attacco per poi avvicinarsi definitivamente e scavalcare gli avversari nel punteggio nell’ultimo parziale per il 115-108 finale, firmato da 25 punti di Will Barton e 19 di Nikola Jokic.

Tra le squadre di vertice va registrata anche la sconfitta dei San Antonio Spurs, che non stanno certamente attraversando un buon momento di forma. Con 34 punti e 9 assist di Ricky Rubio a referto, gli Utah Jazz si sono imposti sugli speroni 120-111 al termine di una partita condotta con merito sin dal primo quarto, dove di fatto hanno indirizzato il match con un parziale da 33-24. Non sono bastati i 31 punti di LaMarcus Aldridge. Anche a causa di questa sconfitta, gli Spurs non possono che sentire il fiato sul collo dei Minnesota Timberwolves, che quest’oggi hanno vinto nettamente sui New Orleans Pelicans, con una partita disputata in maniera eccellente nella gestione del primo vantaggio. Per il 118-107 finale, 30 punti di Jimmy Butler, mentre Karl Anthony Towns ne ha segnati 22 con 16 rimbalzi. Notevole prestazione, nelle fila avversarie, per Anthony Davis: 38 punti e 9 rimbalzi, ma da solo o quasi poco ha potuto contro il quintetto di Minnie. Nella sfida per il terzo posto, Spurs e T’Wolves sono praticamente pari.

Sembra essere tornato già in discreta condizione Danilo Gallinari, che oggi è stato assoluto protagonista per i suoi Los Angeles Clippers nella vittoria sui Chicago Bulls. L’azzurro è stato il miglior realizzatore della squadra al pari di Tobias Harris (al debutto con la nuova maglia) con 24 punti, cui ha abbinato anche 9 rimbalzi, con un ruolo determinante nel 113-103 finale davanti al pubblico dello Staples Center. La speranza è che i problemi fisici possano finalmente essere risolti per tornare a vedere il Gallo al massimo della forma per il maggior tempo possibile.

Nelle altre partite, vittoria per i Washington Wizards, che ormai insediano i Cleveland Cavaliers nella corsa al terzo posto ad Est. 115-98 il risultato finale contro gli Orlando Magic, che hanno perso contatto con il passare dei minuti, in cui è emersa la superiorità della squadra capitolina. Gli Indiana Pacers, invece, hanno dovuto attendere l’ultimo quarto per fare la differenza sui Philadelphia 76ers, per poi imporsi con il punteggio di 100-92. Entrambe le squadre sono in piena lotta playoff ad Est. Vittoria importante dei Detroit Pistons, che battendo i Miami Heat 111-107 hanno posto una bella candidatura proprio per provare ad entrare tra le prime otto della costa atlantica, di cui ora sono i primi esclusi proprio in favore di Philadelphia. Chiudiamo con il successo dei Dallas Mavericks 106-99 sui Sacramento Kings, nella sfida tra le due squadre che occupano le ultime due posizioni della classifica ad Ovest.

Tutti i risultati di sabato 3 febbraio

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 103-113

Miami Heat – Detroit Pistons 107-111

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 92-100

Washington Wizards – Orlando Magic 115-98

Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 120-88

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 107-118

Utah Jazz – San Antonio Spurs 120-111

Golden State Warriors – Denver Nuggets 108-115

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 106-99













Foto: Facebook NBA