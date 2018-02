NBA 2018: LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale

Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 punti di D’Angelo Russell.

Dalle sette vittorie di fila a due sconfitte consecutive per i Philadelphia 76ers, che cadono sul campo dei Miami Heat 102-101 grazie ad un canestro di Dwyane Wade a cinque secondi dalla fine. E’ proprio la guardia americana il miglior marcatore per la squadra della Florida con 27 punti, mentre tra i 76ers è Joel Embiid il top scorer con 23 punti. In campo anche Marco Belinelli e per l’azzurro ci sono stati 13 punti e 2 assist in 26 minuti di gioco.

Ancora fuori, invece, Danilo Gallinari, ma i suoi Los Angeles Clippers hanno battuto i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo, per 122-120. Decisivo un ultimo quarto da 41-32 per i californiani, che hanno in Lou Williams il migliore con 25 punti, mentre a Denver non sono bastati i 23 punti di Gary Harris.

Seconda vittoria consecutiva per Washington, che resta sempre in scia di Cleveland nella lotta al terzo posto. I Wizards si impongono 107-104 sui Milwaukee Bucks, alla loro seconda sconfitta di fila. Ottima prestazione di Bradley Beal, che ha messo a referto 21 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tripla doppia sfiorata, invece, da Giannis Antetokounmpo, che chiude con 23 punti, 13 rimbalzi ed 8 assist.

Il solito Damian Lillard trascina Portland contro Sacramento Kings, sconfitti 116-99. Quarta vittoria di fila per il Trail Blazers, con la loro stella che chiude con una doppia doppia da 26 punti e 12 assist. Chiude il programma della notte il netto successo degli Charlotte Hornets sui Chicago Bulls per 118-103 (Kemba Walker 31 punti).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 118-103

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 129-123

Miami Heat – Philadelphia 76ers 102-101

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 104-107

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 116-99

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 120-122













Foto: Twitter NBA