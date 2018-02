LIVE Coppa Davis 2018, Giappone-Italia 1-2 in DIRETTA: Fognini/Bolelli trionfano contro McLachlan/Uchiyama al 4° set. Grande prova di carattere degli azzurri

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018. Una giornata decisiva per gli azzurri, con la sfida che al termine del day-1 è sull’1-1. Spetterà molto probabilmente alla coppia di vecchio corso Fabio Fognini-Simone Bolelli affrontare McLachlan/Uchiyama e non saranno ammesse distrazioni.

Serviranno gli occhi della tigre alla coppia nostrana per portarsi a casa il successo che metterebbe nelle migliori condizioni la nostra compagine in vista dell’ultimo giorno di incontri. Fognini, a fatica vittorioso contro Daniel, dovrà esprimere il suo miglior tennis per sostenere un Bolelli che fisicamente non può essere al top. A dire il vero neanche il ligure è al 100%, visti i problemi alla spalla denunciati al termine della prima partita. In più osservato speciale tra le fila nipponiche Ben Mclachlan, specialista del doppio, numero 36 nella classifica Atp Tour, diventato giapponese a partire dal 2012 (mamma giapponese) e sicuramente un’insidia di cui i nostri Fabio e Simone dovranno tener conto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.00. Buon divertimento a tutti.













8.50: 7-6 6-7 7-6 7-5 per gli azzurri contro McLachlan/Uchiyama e punto importantissimo. Italia in vantaggio 2-1 a Morioka. E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OASport.

8.48: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI BOLELLI DECIDE LA PARTITAAAAA!!!!!!! L’TTALIA CHIUDE E SI PORTA 2-1 AVANTI IN QUESTA SFIDA CONTRO IL GIAPPONE!!

8.47: Trova una buona prima Uchiyama ed esce il rovescio di Fognini. 15-40

8.46: BOLELLI RISPONDE SU MCLACHAN!!!!! 3 MATCH POINT!!!

8.45: 0-30!!!! Due vincenti di Bolelli ed Italia a due punti dalla vittoria!!

8.43: 6-5 per l’Italia che si è dunque garantita un eventuale terzo tie-break in questa partita.

8.43: Scende Fognini sulla seconda di servizio, mettendo pressione a McLachan al servizio, e passante di dritto del nipponico out.

8.43: Fuori di pochissimo la risposta di Uchiyama!!! 40-40, che brivido!

8.42: 30-40, PALLA BREAK PER IL GIAPPONE!!! Sbaglia Bolelli ad intervenire su una traiettoria centrale di McLachan.

8.41: 30-30, rovescio fuori misura di Uchiyama.

8.41: Stecca il dritto Fognini e 15-30 su una risposta aggressiva di McLachan.

8.41: Non passa la voleè stoppata di Bolelli che manda in rete, 15-15.

8.40: Veronica di Bolelli sui piedi di Uchiyama che manda fuori, 15-0.

8.38: Servizio esterno ancora vincente di McLachan e rovescio lungolinea out di Fognini. 5-5. Servizio per Fognini.

8.37: Ace esterno di McLachan e vantaggio per il Giappone.

8.36: Stavolta la giocata a rete di Uchiyama si ferma in rete, 40-40.

8.36: 40-30, troppo centrali i passanti degli azzurri e 40-30.

8.35: Altra voleè “fortunosa” di Uchiyama che muore nella metà campo italiana, 30-30.

8.34: Serve bene McLachan quasi al corpo di Bolelli, 15-30.

8.33: Ancora una voleè sbagliata da Uchiyama e 0-30!!!

8.33: Rovescio vincente ancora di Bolelli!!! 0-15.

8.32: Altra grande prima, a quasi 200 km/h, per Bolelli e 5-4. I giapponesi serviranno per rimanere nel match con McLachan.

8.31: 40-0, altra prima al centro di Simone e niente da fare per Uchiyama.

8.30: 30-0, poderoso dritto di Bolelli che sul lungolinea va a segno.

8.28: Lunga la risposta i McLachan e 15-0.

8.26: Molto bene al servizio Uchiyama che con traiettorie esterne non consente agli azzurri di rispondere degnamente e si va sul 4-4. Bolelli al servizio.

8.24: Rimane sul nastro il rovescio di Uchiyama e 4-3 per gli italiani, senza break, in questo 4° set.

8.23: Scambio sulla diagonale di dritto e McLachan cede a Fognini, vantaggio italiano.

8.22: Attenzione, da 40-15 a 40-40 con l’errore di Fognini sul rovescio.

8.20: Sbaglia la risposta di rovescio Fognini e giapponesi che pareggiano il conto sul 3-3.

8.20: 40-30, rovescio bloccato di Bolelli che costringe ad una difficile voleè McLachan.

8.18: Gran risposta di rovescio incrociato di Fognini: 40-15.

8.17: Ace esterno di McLachan, imprendibile per Bolelli, 40-0.

8.16: Esce il pallonetto di Bolelli e si va sul 30-0.

8.16: Ace del giapponese, traiettoria centrale, 15-0.

8.15: Grande Bolelli in questo game che con un servizio centrale conquista il quinto gioco: 3-2 per l’Italia nella quarta frazione. McLachan al servizio.

8.14: Ancora Bolelli con un dritto devastante incrociato e vantaggio Italia.

8.13: MIRACOLO DI BOLELLI!!!! Gran dritto lungolinea dell’azzurro con McLachan preso in contropiede e 40-40.

8.12: Sfortunato Bolelli con il nastro che devia la traiettoria del suo rovescio ed è palla break: 30-40.

8.12: 30-30, Fognini affossa la voleé alta di rovescio in rete.

8.11: 30-15, cerca una risposta aggresssiva McLachan ma stavolta il suo dritto è lungo.

8.11: 15-15, ottimo servizio esterno da sinistra di Bolelli e “benedizione” a rete di Fognini.

8.09: 0-15, McLachan si avventa come un falco sulla palla di Bolelli.

8.08: Con qualche sofferenza i giapponesi si portano a casa il 4° game con un McLachan in grande spolvero, riuscendo a recuperare dal 15-30. 2-2 nel 4° set. Bolelli al servizio.

8.04: Ed altra voleè di rovescio in grande scioltezza per Fabio ed 2-1 per l’Italia in questo 4° set.

8.04: Servizio esterno per Fognini e nulla da fare per McLachan, 40-0.

8.03: Altra prima molto solida di Fabio e 30-0.

8.02: Molto bene Fabio con il dritto lungolinea costringendo Uchiyama ad una voleè molto difficile, 15-0.

8.01: Serve molto bene McLachan e pareggiano il conto sull’1-1 nel 4° set. Fognini al servizio.

7.58: Molto bene gli azzurri in questa fase, on fire Bolelli/Fognini ed 1-0 in questo 4° set.

7.57: Inizia il quarto set con Bolelli al servizio.

7.55. PAZZESCO FOGNINI!!!!! UN COLPO DA MAESTRO!!!!!! Demi-voleè sublime del ligure e terzo set per l’Italia sul 7-6. Azzurri avanti 2 set a 1. Si va al quarto parziale.

Back on court it's Italy that takes the third set with that man @fabiofogna

involved in the action again

7.55: STRAORDINARIO ROVESCIO DI BOLELLI!!! Un tracciante lungolinea del bolognese e 6-3. Tre set point per l’Italia con Fognini al servizio.

7.54: Voleè sbagliata da McLachan!!!! 5-3 per gli azzurri avanti di un mini-break.

7.54: Gran prima al corpo di Bolelli e 4-3 per l’Italia.

7.53: Grande servizio di Bolelli e voleè semplice di dritto per Fognini, 3-3.

7.52: Servizio esterno di Uchiyama e 3-2 avanti il Giappone. Due servizi ora per Bolelli.

7.52: Brutta la risposta di Fognini e 2-2.

7.51: Grande pallonetto di McLachan che costringe ad un difficile recupero Fognini che spedisce la palla in rete. Il Giappone si riprende il punto di ritardo. 2-1 per l’Italia.

7.50: 2-0 grande voleè di rovescio alta di Bolelli e 2-0 sul servizio di Fognini.

7.49: Sfiora a rete il passante di Bolelli Uchiyama ed è mini-break per l’Italia: 1-0.

7.48: Parte McLachan al servizio per primo.

7.46: Grande voleé di rovescio di Fognini e si va al tie-break. Esce dal campo proprio il giocatore ligure per esigenze fisiologiche.

7.46: Vantaggio Italia con lo smash di Fognini che sfrutta alla grande il servizio di Seppi.

7.46: Risposta bene Uchiyama, tra i piedi di Bolelli, e 40-40.

7.45: Stavolta sbaglia McLachan e vantaggio Italia, una chance per andare al tie-break.

7.44: Out il rovescio di Uchiyama sulla seconda di Bolelli. Errore molto grave del nipponico e 40-40.

7.43: Altra risposta molto profonda di McLachan (all’incrocio delle riga) e voleè facile di dritto di Uchiyama. Set point per i nipponici.

7.42: Si ferma sul nastro il rovescio di Uchiyama ed è 40-40.

7.41: 30-40, palla break per i giapponesi. Voleè tutt’altro che perfetta di Uchiyama, davvero beffarda.

7.41: 30-30, gran servizio di Bolelli e smash facile di Fognini.

7.40: 15-30, ancora risposta di rovescio molto profonda di McLachan e Bolelli molto in difficoltà nel rispondere alle risposte profonde dell’avversario.

7.39: 15-15, molto profondo il dritto di Bolelli che costringe all’errore Uchiyama.

7.38: 0-15, attacco profondo di McLachan e dritto affossato in rete di Bolelli.

7.37: Ace centrale di Uchiyama che chiude alla grande questo gioco. Giappone avanti 6-5 e Bolelli dovrà servire per rimanere nel 3° set.

7.37: 40-0 ancora molto profondo il servizio di Uchiyama e 40-0.

7.36: Non controlla il rovescio in back di Fognini e 30-0.

7.36: Ottima prima al corpo del nipponico e 15-0.

7.36: Affossa lo smash McLachan a rete e si va sul 5-5 in questo 3° set. Uchiyama al servizio.

7.35: 40-15, out la risposta di dritto di Uchiyama.

7.34: 30-15, fuori il rovescio di McLachan investito dalla profondità del dritto di Fognini.

7.33: 15-15, doppio fallo per il ligure.

7.33: 15-0, parte bene con l’ace Fognini.

7.31: Servizio esterno molto pesante su Fognini e 5-4 per il Giappone. Bolelli servirà per restare nel 3° set.

7.30: 40-30, out il dritto di Simone Bolelli sulla risposta.

7.30: 30-30, servizio con grande effetto di McLachan e Fognini può solo sfiorare…

7.29: 15-30, dritto incrociato per niente facile di Simone e palla che finisce sulla riga!!

7.28: 15-15, NOOOO, rovescio lungolinea di Bolelli che esagera nel trovare l’angolo.

7.28: 0-15, grandissima risposta di rovescio lungolinea di Bolelli.

7.27: Tiene molto bene il servizio Bolelli con grandissima sicurezza e si va sul 4-4. McLachan al servizio.

7.23: E con una voleé di rovescio comodissima McLachan porta il Giappone sul 4-3.

7.22: 40-0, si arrampica letteralmente McLachan per lo smash dopo l’ottima prima di Uchiyama.

7.22: 30-0, ace centrale di Uchiyama.

7.21: 15-0, bella prima di serivizio di Uchiyama ed out il rovescio di Bolelli.

7.20: Gioca molto bene a rete Fognini con una voleé molto ben eseguita, dopo una seconda esterna molto profonda. 3-3 nel 3° set. Serve Uchiyama.

7.20: Pesantissima questa prima centrale di Fabio e 40-15.

7.20: Dritto di Fognini è lungo, 30-15.

7.19: Molto bravo Fognini che a rete gioca un’ottima voleè di dritto, 30-0.

7.18: Bravo Fognini a far giocare una voleè complicata McLachan e 15-0.

7.16: 4° ace del giapponese scatenato! 3-2 per i nipponici in questo 3° set, non ci sono stati break. Fognini al servizio.

7.16: 3° ace del game per McLachan e vantaggio Giappone.

7.15: Attenzione, due errori a rete di McLachan e si va sul 40-40.

7.14: 40-15, 2° ace nel game (esterno) per McLachan e 2 chance per il 3-2 nel 3° set.

7.14: 30-15, esagera McLachan su una voleè a metà campo dopo un rovescio ben angolato di Bolelli.

7.14: 30-0, ottima voleè di Uchiyama dopo uno smash molto potente di McLachan.

7.14: Ace esterno di McLachan che conquista il primo quindici: 15-0.

7.13: Game molto positivo di Bolelli al servizio e siamo sul 2-2 in questo 2° set. McLachan al servizio.

7.12: 40-15, ottima prima di servizio centrale su Uchiyama ed out il rovescio del nipponico.

7.12: 30-15, si rifa McLachan che risponde di rovescio dritto per dritto su Fabio.

7.11: 30-0, smash letteralmente al corpo di Fognini su McLachan con il ligure che si scusa.

7.10: 15-0, prima di servizio poderosa di Bolelli e Fognini che chiude con la voleé molto bene.

7.08: 2-1 per il Giappone, entrambe le coppie tengono comodamente il servizio con Fognini e McLachan molto convincenti al servizio. Toccherà ora a Bolelli in battuta.

7.02: ACE centrale di McLachan ed è 1-0 in questo terzo set.

7.02: Vantaggio Giappone, stecca il rovescio Bolelli.

7.00: 40-40, prima in campo di McLachan con il dritto di Fognini sparacchiato out, troppo nervoso.

7.00: 30-40, bravissimo Bolelli a dare il suo peso con il dritto e voleè di rovescio out di Uchiyama.

7.00: 30-30, doppio fallo di McLachan.

7.00: 30-15, bel tocco sotto rete di Fognini che mette in difficoltà Uchiyama.

6.59: 30-0, ottimo servizio centrale di McLachan.

6.58: 15-0, Bolelli stecca il passante di dritto.

6.56: Giappone che inizia il 3° set alla battuta con McLachan.

6.51: Voleé di Uchiyama che, pur non colpita benissimo, vale il punto al Giappone che si porta a casa il 2° set sul 7-6.

6.51: Prima di servizio sulla riga di McLachan e ci sono due set point per i giapponesi (6-4).

6.51: NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Doppio fallo di Bolelli, 5-4 e nuovo mini-break con il Giappone che ha due servizi, potendo chiudere il set con McLachan.

6.50: 4-4, ricama a rete Fognini e ad effettuare una demi-voleé di pregevole fattura.

6.49: 4-3!!!! Grande risposta di rovescio lungolinea di Bolelli, recuperiamo il mini-break di ritardo. Serve Bolelli.

6.48: 4-2, sbaglia la voleé McLachan ma Fognini non riesce ad approfittarne con un rovescio che si spegne out.

6.47: 3-2 per i giapponesi, scambio rocambolesco ed c’è il primo mini-break favorevole ai padroni di casa.

6.46: 2-2, voleé non impossibile in rete di McLachan.

6.45: 2-1 per il Giappone con due ottime al servizio di McLachan. Fognini in battuta.

6.45: 1-1, servizio al corpo su Fognini ed out il rovescio dell’azzurro.

6.44: 1-0, ottimo dritto di Bolelli e bravo ad uscire velocemente al servizio. Ora due servizi per McLachan.

6.44: Affossa il rovescio Bolelli e dunque si va al tie-break. Servirà per prima l’Italia con Bolelli.

6.43: 40-15, sbaglia la risposta di rovescio Fognini e perde un’occasione sulla seconda di servizio di Uchiyama.

6.43: 30-15, voleé di dritto di Uchiyama non proprio complicata in rete.

6.42: 30-0, ottima prima di servizio di Uchiyama ed out la risposta di dritto di Fognini.

6.41: 15-0, si spegne in rete il dritto di Bolelli su un’ottima demi-voleè del giapponese.

6.40: Esce di un soffio la risposta in cross di dritto di McLachan ed azzurri in vantaggio sul 6-5 in questo 2° set. Giapponesi che serviranno per rimanere nel 2° set. Uchiyama alla battuta.

6.39: 40-15, bella risposta di McLachan che poi esegue un’ottima voleé bassa di dritto tra i piedi di Fognini.

6.38: 40-0, sale molto bene a rete Fognini e di dritto colpisce al corpo Uchiyama e tre palle per il 6-5.

6.37: 30-0, due voleé comode di Bolelli dopo due prime al centro molto solide di Fognini.

6.36: E C’E’ IL CONTROBREAKKKK!!!!! Il passante di Bolelli è quello giusto!!!! Out la voleè di Uchiyama e si va sul 5-5. Fognini al servizio.

6.36: 15-40, fuori la voleè alta di rovescio di Uchiyama e due palle break per l’Italia!!

6.35: 15-30, ottima prima di servizio centrale McLachan ci prova Bolelli ad allungarsi ma niente da fare.

6.35: 0-30, affossa la voleé di rovescio in rete Uchiyama.

6.34: Ottima risposta lungolinea di Bolelli, 0-15.

6.33: McLachan in battuta.

6.33: Ace di esterno di Simone e 4-5 in questo 2° set. Giappone che andrà a servire per la conquista del parziale.

6.33: 40-0, stesso schema usato precedentemente con una solida prima di Bolelli.

6.32: 30-0, bella voleé di dritto di Fognini sulla bella prima del bolognese.

6.31: 15-0, prima di servizio consistente di Bolelli.

6.30: Ancora McLachan a rete, colpita non benissimo…5-3 per i nipponici in questo 2° set. Bolelli servirà per rimanere nel parziale. Bolelli al servizio.

6.30: 40-30, la voleé di McLachan che si avventa sulla risposta non troppo angola di Fognini.

6.29: 30-30, ottima voleé di rovescio di Fognini che interviene bene nello scambio da fondo tra Bolelli e Uchiyama.

6.28: 30-15, prima di servizio molto profondo di Uchiyama e comodo smash di McLachan.

6.27 15-15, brutto errore di McLachan a rete stavolta, tutt’altro che impossibile sulla risposta di Bolelli.

6.27: 15-0, ottima prima al servizio, traiettoria centrale, di Uchiyama.

6.25: In rete il rovescio di McLachan e 4-3 per il Giappone in questo 2° set con un break di vantaggio. Uchiyama al servizio.

6.24: 40-30, ottima voleé in contropiede di dritto di Bolelli.

6.24: 30-30, doppio fallo di Fognini.

6.24: 30-15, ottimo il passante di dritto lungolinea di Fabio.

6.23: 15-15, molto buona la prima di servizio di Fognini ed è comoda la chiusura a rete di Bolelli.

6.23: 0-15, Bolelli non arriva bene a rete e spedisce la voleé a rete.

6.22: Non colpisce bene di dritto Fognini e 4-2 in questo 2° set. Fognini al servizio.

6.22: 40-30, doppio fallo per McLachan.

6.22: 40-15, pesante questa prima di servizio di McLachan e 2 palle per il 4-2 nel 2° set in favore del Giappone.

6.22: 30-15, voleé di Uchiyama molto ben lavorata del giapponese.

6.21: 15-15, servizio al corpo di McLachan su Fognini che non riesce ad impattare bene, regalando il punto ai nipponici.

6.20: 0-15, voleé in rete di Uchiyama.

6.19: Giappone al servizio con McLachan.

6.18: A fatica ma gli azzurri tengono il servizio con Bolelli. Nel frattempo continua Fognini a protestare dopo la decisione dell’arbitro nell’occasione del break.

6.17: Ottima prima di servizio al corpo per Simone ed altra chance per il 2-3 in questo 2° set.

6.16: 40-40, in rete il rovescio incrociato di Bolelli.

6.16: 40-30, brutto errore a rete di Fognini che spedisce out una voleé di rovescio.

6.15: 40-15, bravo McLachan con la volée di rovescio contro il dritto di Bolelli.

6.14: Ottima prima di servizio a uscire di Bolelli e 40-0.

6.13: Bravo Fabio a vincere lo scambio a rete, fintanto di fare una volée al centro per poi mettere la palla sull’incrociato. 30-0.

6.12: Ottima prima esterna di Bolelli e 15-0.

6.12: Bolelli al servizio.

6.11: Momento complicato per Fognini che sbaglia un altro dritto e 3-1 per il Giappone in questo 2° set.

6.11: NOOOOO!!!! Comodo pallonetto fuori di Fognini che non sfrutta una comoda risposta.

6.11: Non passa il dritto in controbalzo contro la risposta di dritto lungolinea di Fognini, 40-40.

6.11: Scappa rovescio a Bolelli e vantaggio Giappone.

6.11: 40-40, gran passante di rovescio di Bolelli e supera Uchiyama a rete.

6.10: 40-30, sul nastro la volée di rovescio di McLachan su una buona risposta di Bolelli.

6.09: 40-15, bravo McLachan a rete a concludere a rete lo scambio con un’ottima giocata di dritto.

6.08: 30-15, passante incrociato di dritto di Fognini e volée in rete di Uchiyama.

6.07: 30-0, due grandi prime di Uchiyama al centro.

6.06: Quindi Uchiyama al servizio!

6.04: 2-1 per i giapponesi, doppio fallo di Fognini (molto discussa la decisione dell’arbitro). C’è il break per la formazione nipponica in questo 2° set.

6.03: 30-40, palla break per i nipponici che sfruttano a dovere un errore di Fognini.

6.02: 30-30, sbaglia stavolta Bolelli con la volée per cui game complicato!

6.01: 30-15, ottima prima di servizio esterna di Fognini ed errore di Uchiyama alla risposta.

6.01: 15-15, grandissima volée di rovescio stoppata da Bolelli.

6.01: 0-15, doppio fallo di Fognini.

6.00: Due smash, uno più potente dell’altro, ed è 1-1 in questo 2° set. Fognini al servizio.

6.00: 40-30, smash steccato di Uchiyama che però muore nella metà campo italiano, fortunato il nipponico.

6.00: 30-30, gran prima di servizio di McLachan al centro.

5.59: 15-30, ottima volée di dritto di McLachan che costringe ad un difficile passante di rovescio Fognini.

5.58: 0-30, fortunato Fognini, rovescio lungolinea deviato dal nastro e punto per l’Italia.

5.57: Scappa la volée di rovescio a Uchiyama e 0-15.

5.56: Prima di servizio molto consistente, fuori la risposta di rovescio di McLachan ed è 1-0 in questo 2° set. Giappone al servizio con McLachan.

5.55: 40-15, lenta la risposta di Uchiyama e Fognini con uno smash in sicurezza fa suo il punto.

5.54: 30-15, grande seconda di servizio d Bolelli che mette Fognini nelle migliori condizioni per chiuder con la volèe di rovescio.

5.53: 15-15, doppio fallo di Bolelli.

5.52: Ancora Fognini a rete con una volèe alta molto ben eseguita. 15-0.

5.52: Azzurri che iniziano al servizio in questo 2° set con Bolelli.

5.52: Va qualche minuto negli spogliatoi Fognini che si era un attimo allontanato dal campo.

5.50: E C’E’ LA VOLE’E ALTA DI FOGNINI!!!! 7-5 per gli azzurri in questo 1° set molto equilibrato

5.49: 30-40, PALLA BREAK PER GLI AZZURRI!!!!!! Gran risposta di dritto di Fognini e set point per gli azzurri

5.48: 30-30, CHE DRITTO BOLELLI!!!! Un siluro di dritto incrociato dell’azzurro.

5.47: 30-15, due servizi poderosi di Uchiyama valgono ai nipponici il punto.

5.46: 0-15 ottima risposta di Bolelli che sorprende Uchiyama

5.47: Chiude con un’ottima prima di servizio Fabio al corpo e si va sul 6-5 in questo 1° set. I giapponesi dovranno servire ancora una volta per rimanere nel parziale.

5.46: 40-0, grande volée stoppata di dritto in contropiede di Bolelli.

5.45: 30-0, ottima la prima al servizio di Fognini ed errore di rovescio di Uchiyama.

5.44: 15-0, scambio tutto da fondo tra Fognini e McLachan e bravo poi Bolelli ad intervenire a rete chiudendo lo scambio in nostro favore.

5.44: Altro smash di Uchiyama che gioca molto bene in sicurezza a rete: 5-5 in questo 1° set e Fognini al servizio.

5.43: 40-15, ace esterno di McLachan e niente da fare per Fognini.

5.42: 30-15, smash risolutivo di McLachan dopo una difesa disperata di Fognini.

5.41: 15-15, gran dritto incrociato di Fognini che passa a rete McLachan.

5.41: Servizio centrale e risposta di dritto in rete di Bolelli, 15-0.

5.40: McLachan al servizio.

5.39: Spinge alla grandissima con il dritto Bolelli e 5-4 nel 1° set per gli azzurri. Giappone che servirà per rimanere nella frazione.

5.38: 40-15, gran prima esterna di Bolelli ed out la risposta di rovescio di Uchiyama

5.37: 30-15, stavolta non sbaglia Fabio, chiamato a rete ed altra battuta ben eseguita da Simone.

5.37: 15-15, brutta volée di dritto di Fognini su una buona prima di servizio di Bolelli.

5.37: 15-0, giocano a rete le due coppie e sono gli azzurri a prevalere con Uchiyama che sbaglia la volée di dritto

5.36: Altro servizio al corpo, con Fognini che non riesce ad intervenire: 4-4 in questo 1° set. Bolelli al servizio.

5.35: PECCATO!!! Aveva impattato bene con la risposta di dritto Bolelli e palla però che vola via, vantaggio Giappone.

5.35: 40-40, fuori il rovescio lungolinea di Uchiyama con Fognini che vince lo scambio tutto di rovescio con il nipponico.

5.35: 40-30, servizio al corpo di Uchiyama ed out la risposta di Bolelli.

5.34: 30-30, gran volée di McLachan coi due azzurri che non si intendono su chi andare ad intervenire su questo colpo.

5.33: DOPPIO FALLO!!! 15-30.

5.32: Grande prima di Uchiyama su cui Fognini può fare poco e 15-15.

5.32: 0-15, gran risposta blocca di rovescio Bolelli.

5.32: Uchiyama al servizio!

5.30: Game per gli azzurri, bravissimo Fognini a rispondere al volo ad una gran risposta di Uchiyama ed è poi quest’ultimo ad affossare il dritto. 4-3 per gli azzurri in questo 1° set.

5.30: Lunga il dritto di McLachan e vantaggio per l’Italia.

5.29: 40-40, gran dritto lungolinea di Fognini che supera McLachan molto aggressivo a rete ed annullata la palla break.

5.28: ATTENZIONE!!! Errore a rete di Fognini e prima palla break del confronto (30-40).

5.28: 30-30, bravo ad intervenire a rete Bolelli e di rovescio anticipa il movimento e chiudere alla grande.

5.27: 15-30, che demi-volée Fognini!!! Colpo stupendo e passante di rovescio in rete di Uchiyama.

5.26: 0-30; largo il dritto di Fognini.

5.26: 0-15, errore di Bolelli a rete, attenzione!

5.25: Rischia molto sulla seconda di servizio McLachan e risposta di rovescio out di Bolelli: 3-3 in questo 1° set tra le due coppie. Fognini al servizio.

5.24: Bella risposta di dritto con Uchiyama che affossa la volée, 40-15.

5.23: 40-0, scappa il pallonetto di rovescio a Fognini sull’attacco di Uchiyama.

5.23: Fuori la risposta di dritto di Fognini sul servizio centrale molto potente di McLachan, 30-0.

5.23: Ottima prima esterna da destra per McLachan e 15-0.

5.23: In battuta McLachan per il Giappone.

5.22: Altra prima centrale molto ben eseguita da Bolelli e 3-2 per gli azzurri. Si è giocato poco in risposta al momento.

5.22: Steccato il rovescio di McLachan, dunque 40-0.

5.21: Si avventa sulla palla a rete Fognini giocando una volée addosso all’avversario, 30-0

5.21: Prima centrale profonda del bolognese e risposta out di McLachan, 15-0.

5.20: Bolelli al servizio!

5.19: McLachan sale in cattedra con giocate molto ben eseguite in doppio ed è 2-2 in questo 1° set.

5.18: 30-15, volée alta di McLachan che non dà scampo agli azzurri.

5.18: 15-15, risposta profonda di Fognini che mette in difficoltà Uchiyama che sbaglia con il dritto, insaccando in rete il proprio colpo.

5.18: 15-0, ottima prima del giapponese al centro ed errore di Bolelli.

5.18: Uchiyama ora al servizio!

5.17: Grande volée di dritto di Fognini che finta di andare sull’incrociato per colpire lungolinea. 2-1 per gli azzurri, senza break in questo 1° set.

5.17: Out la risposta di rovescio di McLachan e 40-0 per l’Italia.

5.17: 30-0, scambio molto intenso sotto rete tra Bolelli e McLachan con l’azzurro che con la volée di dritto ha la meglio.

5.17: Potente la prima di servizio centrale di Fognini ed errore di Uchiyama, 15-0

5.16: A zero il Giappone tiene il servizio con due ace di McLachan. 1-1 e Fognini al servizio.

5.16: 30-0, servizio ad uscire di McLachan e nuova giocata a rete di Uchiyama molto ben eseguita.

5.15: 15-0, ottima prima di McLachan e Uchiyama chiude con la volée di dritto.

5.14: ACE CENTRALE DI BOLELLI!!! 1-0 per l’Italia in questo 1° set. Giappone al servizio

5.13: 40-15, gran volée di McLachan che con una volée di dritto porta il primo punto per il Giappone.

5.12: 40-0, ace esterno di Simone molto ben eseguito.

5.11: 30-0, pesante il passante di rovescio di Bolelli che non dà modo al nipponico di coprire al meglio la rete.

5.11: 15-0, volèe di sicurezza di Fognini.

5.10: Si parte a Morioka, con Bolelli al servizio!

5.06: Bolelli e Fognini non giocano insieme da quel doppio beffardo contro l’Argentina, perso dagli azzurri al quinto set contro Berlocq/Maier. Vedremo quest’oggi come andrà a finire.

5.04: Non ci sono precedenti tra le due coppie, vero è che la coppia nipponica si è imposta nel recente torneo di Tokyo.

5.00: In campo gli azzurri per la fase di riscaldamento in questo momento!

4.58: Osservato speciale, tra le fila nipponiche, Ben Mclachan (di origini neozelandesi), specialista del doppio e numero 36 nella classifica Atp Tour, diventato giapponese dal 2012, avendo la mamma nipponica ed essendo cresciuto, negli ultimi anni, tennisticamente nel Paese del Sol Levante.

4.56: Giappone e Italia sono sull’1-1 dopo la prima giornata. Nel primo singolare Fabio Fognini ha portato in vantaggio l’Italia battendo per 64 36 46 63 62, dopo tre ore e 55 minuti di lotta, Taro Daniel. Quindi il pareggio dei padroni di casa firmato da Yuichi Sugita che ha sconfitto per 46 62 64 46 76(1), in 3 ore e 28 minuti di gioco, Andreas Seppi dopo aver salvato un match-point nel dodicesimo game del set decisivo,

4.53: Dunque, come ci si aspettava, saranno Simone Bolelli e Fabio Fognini ad affrontare questo match. Corrado Barazzuti si è affidato ad una coppia collaudata per una partita decisiva che dovrà portare all’Italia il punto.

4.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Giappone-Italia di Coppa Davis. Quest’oggi sarà la volta del doppio!

